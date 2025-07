Inicia en la ciudad galesa de Cardiff su gira de regreso por cuatro continentes

Decenas de miles de fans de Oasis convergen este viernes en la ciudad galesa de Cardiff, donde los miembros de la emblemática banda de britpop inician una gira de 41 conciertos en todo el mundo, en una reunificación por el momento puntual, más de 15 años después de su separación.

El concierto del viernes por la noche en el Principality Stadium de Cardiff es el primero de una gira por cuatro continentes, que incluye actuaciones en Argentina, Brasil, Chile y México.

Después de dos presentaciones en Cardiff, la banda liderada por Liam y Noel Gallagher ofrecerá cinco conciertos en su ciudad natal, Mánchester, a partir del 11 de julio.

Después tocarán en el estadio de Wembley, en Londres, y en el de Murrayfield, en Edimburgo, en Escocia, antes de la parte internacional de su gira, que terminará en noviembre en Sao Paulo.

"Lo único que importa es lo que siente la gente", declaró Liam Gallagher, de 52 años, en las redes sociales la semana pasada, a pocos días del final de una larga espera para los fans.

Desde la separación del grupo en 2009, tras una enésima pelea entre los hermanos Gallagher, en un festival en las afueras de París, muchos ya no esperaban volver a verlos juntos sobre el escenario.

"Es una sensación extraordinaria", cuenta Sean Campbell, conductor de camiones de 35 años, la víspera del concierto. "He estado esperando su regreso durante años. Me los perdí en el pasado, esta será la primera vez que los vea en concierto", declara entusiasmado a AFP.

- Unas 900.000 entradas vendidas -

Oasis, célebre por éxitos de los años 1990 como "Live Forever" y "Wonderwall", anunció su regreso el pasado mes de agosto, pocos días antes del trigésimo aniversario del primer álbum de la banda, "Definitely Maybe".

Tras su separación, los hermanos Gallagher continuaron cada uno su carrera por su cuenta, sin alcanzar realmente la gloria de la época de Oasis, y mantuvieron frecuentes enfrentamientos a través de los medios de comunicación.

El anuncio sorpresa de su regreso desató una verdadera locura entre los fans, tanto antiguos como nuevos, por conseguir entradas. Alrededor de 900.000 se vendieron en pocas horas.

La venta en línea de boletos para sus conciertos en el Reino Unido e Irlanda se convirtió en un caos, con millones de personas atrapadas en filas de espera interminables, sin lograr finalmente acceder al sitio.

El aumento desmedido de los precios, provocado por un sistema de precios llamado "dinámico", generó indignación y polémica, lo que llevó al regulador de la competencia británico a abrir una investigación sobre las prácticas de la plataforma de venta Ticketmaster.

La gira ya se perfila como una operación financiera muy rentable. Se estima que el conjunto de los seguidores de la banda podría gastar más de 1000 millones de libras (alrededor de US$1365 millones) en entradas y gastos relacionados como transporte y alojamiento, según una estimación del banco Barclays. De ellos, varias decenas de millones de dólares irán directamente a los bolsillos de cada uno de los hermanos Gallagher. Secretismo La banda ha mantenido el misterio sobre las canciones que interpretará en su concierto inaugural y los siguientes, alimentando una intensa especulación entre los fans impacientes. Existe el enigma de la posibilidad de escuchar temas inéditos o la participación de invitados sorpresa. En Cardiff, incluso antes del inicio oficial de la gira, el logo de Oasis apareció el miércoles por la noche sobre el estadio en una coreografía de drones cuidadosamente diseñada. Las puertas del estadio, con capacidad para 74.500 personas, se abrirán a las 17:00 locales (16:00 GMT), y se espera que Oasis suba al escenario unas tres horas más tarde, tras las actuaciones de apertura de Richard Ashcroft, líder de The Verve, y de la banda Cast. Según los organizadores, el concierto finalizará alrededor de las 22:30 locales. De acuerdo con medios británicos, la banda habría vuelto a tocar junta desde hace varios meses y comenzado los ensayos en Londres más recientemente. Nuevos integrantes se habrían sumado para la gira. En un programa difundido antes del primer concierto, Noel, de 58 años, habla del éxito del grupo entre una nueva generación que, según él, "entiende que Oasis no era un producto prefabricado". "Era caótico, imperfecto y técnicamente no era brillante. Éramos unos tipos crudos y nerviosos, recién salidos de la sala de ensayo, y la gente lo entendió", añadió.