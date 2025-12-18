Inicia en Phoenix la conferencia juvenil Turning Point sin Charlie Kirk, su fundador

PHOENIX (AP) — Turning Point USA, la organización juvenil conservadora que Charlie Kirk convirtió en una fuerza política, convocará su conferencia más representativa el jueves por primera vez desde el asesinato de su carismático fundador, poniendo a prueba la durabilidad de un movimiento fracturado que ayudó al presidente Donald Trump a volver a la Casa Blanca.

Kirk fue una figura unificadora de la derecha estadounidense al reunir a estudiantes universitarios, influencers de Internet y políticos republicanos. Pero ahora, el ala populista del partido está en desacuerdo sobre el significado de “Estados Unidos Primero” y el futuro de un movimiento definido más por la fuerza de la personalidad de Trump que por la lealtad a un proyecto ideológico particular.

Se espera que miles de personas asistan a la reunión de cuatro días en Phoenix. Se prevé la aparición del vicepresidente JD Vance, personalidades de los medios y un puñado de funcionarios del gobierno de Trump, además de bandas de rock cristiano y pastores. Los asistentes tendrán la oportunidad de tomarse selfies con figuras populares y participar en discusiones sobre organización política, religión y críticas conservadoras a la cultura estadounidense.

Erika Kirk, la viuda de Charlie, tendrá un papel destacado como la nueva líder de la organización. La conferencia promete ser un amplio homenaje a su esposo, a quien muchas personas de derecha consideran un mártir del conservadurismo y el cristianismo tras su asesinato a los 31 años.

Tyler Robinson, el joven de 22 años acusado de disparar y matar a Kirk mientras hablaba en la Universidad del Valle de Utah en septiembre, compareció ante el tribunal la semana pasada. El presunto atacante no ha presentado una declaración de culpabilidad. Las autoridades afirman que le dijo a su pareja romántica que mató a Kirk porque “estaba harto de su odio”.

La última vez que Turning Point celebró su conferencia AmericaFest, semanas después de la victoria de Trump hace un año, el movimiento MAGA estaba eufórico mientras los republicanos se preparaban para una nueva era de control total en Washington.

Ahora, el partido enfrenta las desafiantes elecciones intermedias, mientras que la Constitución prohíbe que Trump se postule nuevamente y sus acólitos con mayor motivación ideológica se posicionan para dirigir el movimiento cuando él deje el cargo. Mientras tanto, los conservadores se han visto sacudidos por conflictos sobre el antisemitismo en sus filas, que Trump se ha negado a mediar.

Una alineación de influencers MAGA

Turning Point es conocido por eventos con una gran producción que parecen más conciertos de rock o ceremonias en megaiglesias que mítines políticos, con todo y pirotecnia y bajos que estremecen el suelo.

La lista de oradores es un “quién es quién” de influencers conservadores y pastores, e incluye a algunos que han reñido abiertamente entre sí en las últimas semanas. Entre ellos están algunos de los nombres más importantes en los medios MAGA, como Donald Trump Jr., Tucker Carlson, Megyn Kelly, Jesse Watters, Steve Bannon, Ben Shapiro y Jack Posobiec.

La lucha por la influencia se aceleró tras la muerte de Kirk, lo que dejó un vacío en la organización que fundó y en el movimiento conservador en general.

“Charlie era la figura unificadora del movimiento”, dijo Michael Knowles, comentarista conservador, en un evento de Turning Point pocas semanas después de la muerte de Kirk.

“El mayor peligro ahora es que, sin esa figura única de la que todos éramos amigos, que realmente podía mantenerlo todo unido, las cosas podrían desviarse en diferentes direcciones”, afirmó. “Tenemos que asegurarnos de que eso no suceda”.

Una de las fisuras que se han profundizado desde la muerte de Kirk es si los republicanos deberían continuar su apoyo inquebrantable a Israel y la guerra en Gaza. También hay preocupaciones sobre si el movimiento debiera incluir a personas con puntos de vista antijudíos.

La escisión estalló a la vista cuando el jefe de la influyente Fundación Heritage, Kevin Roberts, defendió a Carlson por realizar una entrevista amistosa con el podcaster Nick Fuentes, cuyos seguidores, conocidos como “groypers”, trabajan para preservar una identidad blanca y cristiana en Estados Unidos, según sus propias declaraciones. Los comentarios de Roberts provocaron indignación entre algunos miembros del personal de Heritage, senadores y activistas conservadores.

Fuentes había reñido durante mucho tiempo con Kirk, quien trabajó para marginarlo dentro del movimiento conservador. Los groypers disfrutaban interrumpiendo eventos de Turning Point para debatir con Kirk.

Carlson y Shapiro, quien ha criticado duramente a Fuentes y Carlson, tienen previsto hablar el jueves, el primer día de la conferencia.

Erika Kirk enfrenta conspiraciones

Turning Point también ha enfrentado turbulencias por teorías de conspiración difundidas por Candace Owens, una exempleada que presenta un podcast muy popular. Owens ha alegado sin pruebas que espías israelíes participaron en la muerte de Kirk y que fue traicionado por personas cercanas a él. Las autoridades dicen que Robinson actuó solo.

Cuando se le preguntó sobre Owens y otras personas que difunden teorías de conspiración durante un foro de CBS News, Erika Kirk respondió con una sola palabra: “Paren”. Dijo que Owens gana dinero con la tragedia de su familia, y agregó que quienes difunden conspiraciones corren el riesgo de contaminar al jurado y permitir que el asesino de su esposo se salga con la suya.

El fin de semana pasado, a pocos días del inicio de la conferencia de Turning Point, Kirk y Owens acordaron una tregua temporal hasta sostener una reunión privada. No duró mucho.

Tras la reunión del lunes, Owens dijo en su programa que ella y Kirk hablaron durante cuatro horas y media, pero que todavía dudaba de que Robinson hubiera actuado solo. Kirk escribió en X que tuvieron “una conversación muy productiva” y que era “hora de volver al trabajo”.

Erika Kirk se destaca

Mientras guarda luto a su esposo, Erika Kirk ha ido incrementando sus apariciones públicas. Habló en el funeral, perdonando al presunto asesino de su esposo en un hecho memorable, y en octubre, en un evento de Turning Point en Mississippi.

Emprendedora y podcaster, solía aparecer con su esposo en eventos de Turning Point. La ex Miss Arizona USA 2012 también ha trabajado como modelo, actriz y directora de reparto, y fundó una línea de ropa cristiana, Proclaim, así como un ministerio que enseña sobre la Biblia.

Antes de la muerte de su esposo, hablaba abiertamente sobre priorizar a su familia por encima de su carrera y describía un matrimonio con roles de género tradicionales. Ahora asume el exigente trabajo de liderar Turning Point, una organización que tuvo eco en particular entre los hombres jóvenes.

En un homenaje a su esposo, Erika dijo: “Charlie y yo estábamos unidos en propósito”.

“Su pasión era mi pasión, y ahora su misión es mi misión”, afirmó. “Todo lo que Turning Point USA construyó a través de la visión y el arduo trabajo de Charlie, lo haremos diez veces más grande a través del poder de su memoria”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.