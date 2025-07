Inicia en Portugal el juicio por corrupción contra el ex primer ministro José Sócrates

Una década después de su polémico arresto, el juicio contra el ex primer ministro portugués, José Sócrates, empezó este jueves en el Tribunal Central Criminal de Lisboa, donde será juzgado por supuestos delitos de corrupción, blanqueamiento y fraude fiscal.

La prensa local habló de "un día histórico" tras esta larga espera, en lo que algunos han calificado como "el juicio del siglo".

No obstante, la causa se extenderá durante varios meses, ya que la acusación convocó a unos 200 testigos.

El proceso tiene lugar después de una larga investigación, seguida de un procedimiento de instrucción, que estuvo marcado por decenas de recursos e incidentes planteados por la defensa de Sócrates y sus coacusados.

Frente a una nueva maniobra dilatoria, los jueces interrumpieron brevemente la audiencia de este jueves para examinar y, finalmente, rechazar una solicitud de los abogados de Sócrates que pretendía recusar a la presidenta del tribunal, Susana Seca.

"He luchado durante años para que no haya juicio, porque es mi derecho", sostuvo el jueves el ex jefe de gobierno, de 67 años, quien sostiene su inocencia.

En total, 18 personas y tres empresas de un grupo de construcción están siendo juzgadas en el marco de este caso, centrado en los 34 millones de euros que Sócrates habría acumulado desde 2006 -mientras estaba al frente del país- gracias a un amigo de la infancia que, según la acusación, habría actuado como su testaferro.

Otras figuras importantes del mundo empresarial estarán sentadas en el banquillo de acusados, como el exdirector de la entidad bancaria Espírito Santo, que quebró tras el descubrimiento de irregularidades contables, y dos antiguos responsables de la empresa Portugal Telecom.

Según el Ministerio Público, Sócrates habría recibido dinero procedente del grupo Espírito Santo, del grupo de construcción Lena y de los accionistas de un complejo turístico en el sur del país.

Ingeniero de formación, el exlíder socialista llegó al poder en 2005 y dirigió Portugal hasta 2011, cuando tuvo que acudir a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional para evitar la quiebra del país, golpeado por la crisis de la deuda de la zona euro.

Tras su detención en noviembre de 2014, pasó cerca de diez meses en prisión preventiva y poco más de un mes bajo arresto domiciliario.

