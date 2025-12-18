Inicia escrutinio especial de elecciones presidenciales Honduras

TEGUCIGALPA, 18 dic (Reuters) - La tarde del jueves inició el escrutinio especial de las elecciones presidenciales de Honduras de fines de noviembre, un proceso que busca subsanar miles de actas con inconsistencias, que podrían cambiar la tendencia actual de los demorados resultados.

En el proceso, donde participan representantes de los partidos políticos y observadores internacionales, se revisarán poco más de 2.792 actas con inconsistencias. Aquellas actas pueden tener cientos de miles de votos por lo que los resultados seguirán siendo preliminares mientras no se complete la revisión, y el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para declarar al ganador, que asumirá a fines de enero para el período 2026-2030.

Con cerca del 100% de las actas procesadas, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, mantiene una ventaja de más de 43.000 votos sobre Nasralla. Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años y quien ha sido respaldado abiertamente por Donald Trump, obtenía el 40,54% de los votos frente al 39,19% del presentador de televisión Nasralla.

Más atrás aparece la candidata del oficialista LIBRE, la exministra Rixi Moncada, con el 19,29% de las preferencias y la mitad de votos que sus contrincantes. En la víspera, Estados Unidos llamó a iniciar el escrutinio especial "de inmediato" y advirtió con consecuencias si no se llevaba a cabo. (Reporte de Laura García; Editado por Diego Oré)