Inicia escrutinio que definirá al ganador de las presidenciales en Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras inició este jueves un escrutinio de actas de votación que definirá al ganador de las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre, anunció el organismo.

Este recuento de actas con "inconsistencias" estaba en suspenso por denuncias de fraude de algunos partidos, que fueron descartadas por la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Con la presencia de observadores nacionales e internacionales, se inicia el escrutinio especial", señaló en la red social X la presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

Casi 2.800 actas serán revisadas bajo la supervisión de los partidos.

El empresario conservador Nasry Asfura (Partido Nacional), apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lidera el conteo con 1,3 puntos porcentuales sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla (Partido Liberal), también derechista.

Esa diferencia representa unos 43.000 votos. Según Nasralla, unos 500.000 sufragios están en juego en las actas que empezaron a ser auditadas en Tegucigalpa.

El CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para dar a conocer al vencedor.