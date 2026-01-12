Inicia juicio al expresidente Ricardo Martinelli y otros acusados por sobornos de Odebrecht en Panamá

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — El expresidente panameño Ricardo Martinelli es juzgado desde el lunes junto a otras 22 personas por supuesto blanqueo de capitales y otros delitos relacionados con los sobornos millonarios entregados por la constructora Odebrecht para obtener contratos de obras públicas en Panamá.

En Panamá hay mucha expectativa por el juicio al que dio inicio la jueza Baloisa Marquínez. Las pesquisas por los sobornos de Odebrecht comenzaron en 2015 y la investigación que se abrió por corrupción es considerada la más importante realizada en el país centroamericano en el marco de un escándalo que tuvo alcance internacional.

El proceso judicial tendría que haberse efectuado hace diez años, pero fue pospuesto en cuatro ocasiones.

El juicio se realiza de forma presencial y virtual y es transmitido en vivo. Martinelli, de 73 años y quien gobernó entre 2010 y 2014, participa de manera remota desde Colombia, donde recibió asilo en mayo de 2025 luego de permanecer refugiado en la embajada de Nicaragua en Panamá tras ser condenado en su país a diez años de cárcel por blanqueo de capitales relacionado con la compra de una editorial de periódicos en 2010. Ese fallo está firme.

“Soy inocente y no soy responsable”, afirmó Martinelli en un Zoom. Los otros implicados —exfuncionarios públicos y que pertenecieron al sector privado que están presentes en la audiencia o atienden a la misma de forma digital— declararon no ser responsables de los hechos que se les imputan.

El proceso contará con unos 60 testigos y las audiencias serán de lunes a jueves cada semana. El fallo que dicte la jueza en primera instancia puede ser apelado ante el Tribunal Superior y luego ante la sala penal de la Corte Suprema.

Por su lado, el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), un exministro y los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares —hijos del exmandatario mencionado— deberán enfrentar un proceso ante la Corte Suprema debido a sus fueros por su condición de diputados del Parlamento Centroamericano. Se desconoce la fecha de inicio.

Según las investigaciones, el gigante brasileño de la construcción habría pagado más de 100 millones de dólares en sobornos para acceder a contratos con el Estado u otros beneficios en Panamá durante el periodo en el que gobernó Martinelli. Tanto Martinelli como su sucesor, Varela, rechazan haber recibido pagos ilegales.

Los delitos que afrontan los acusados son blanqueo de capitales, peculado y corrupción, que contemplan largas penas de cárcel.

En agosto de 2017, el Ministerio Público anunció un acuerdo de colaboración con Odebrecht mediante el cual la constructora brasileña aceptó pagar una multa millonaria al Estado tras los informes que la señalaban por entregar sobornos para hacerse de obras en la nación centroamericana.

El Departamento de Justicia estadounidense informó a fines de 2015 que la constructora aceptó haber pagado sobornos multimillonarios en varios países latinoamericanos y de África para hacerse de numerosas licitaciones y contratos públicos.