Inicia juicio contra jueza de Wisconsin acusada de ayudar a inmigrante

MILWAUKEE, Wisconsin, EE.UU. (AP) — La fiscalía reprodujo el lunes una grabación de audio como parte de su intento por demostrar al jurado que una jueza de Wisconsin sabía lo que estaba en juego la primavera pasada, cuando le indicó a un inmigrante que saliera por una puerta privada ante la presencia de agentes federales que buscaban arrestarlo.

"Yo asumiré la responsabilidad", dijo la jueza del condado de Milwaukee, Hannah Dugan, a su reportero judicial mientras discutían quién ayudaría a Eduardo Flores Ruiz, según el audio de la sala del tribunal.

Dugan enfrenta un juicio por obstrucción y ocultamiento, una consecuencia extraordinaria de la batida migratoria del presidente Donald Trump.

No se discute que Dugan le instruyó a Flores Ruiz a salir de su sala de audiencias por una puerta privada después de que les pidió a los agentes de inmigración que hablaran con el juez principal sobre el intento de arresto del hombre. La puerta conducía a un corredor público en el juzgado.

Mientras los agentes no estaban, Dugan fijó a toda prisa una nueva fecha de audiencia para Flores Ruiz y le dijo que podía presentarse por videoconferencia, de acuerdo con la grabación. Flores Ruiz enfrentaba un delito menor de agresión.

"No esperaban que una jueza, juramentada para defender la ley, dividiera a su equipo de arresto y obstaculizara sus esfuerzos para hacer su trabajo", dijo el fiscal federal adjunto Keith Alexander al jurado en el tribunal federal en Milwaukee.

Flores Ruiz, de 31 años, fue arrestado fuera del juzgado después de una persecución a pie. Fue deportado meses después.

El abogado defensor Steven Biskupic aseguró que la jueza no tenía intención de obstruir a los agentes. Añadió que otros agentes que estaban en el pasillo del juzgado decidieron no arrestar a Flores Ruiz cuando salió por la puerta y en su lugar lo persiguieron fuera del tribunal.

"Ahora, después de los hechos, todos quieren culpar a la jueza Dugan", declaró Biskupic al jurado.

Se tiene previsto que el caso del gobierno se extienda al menos hasta el jueves, después de que declaren alrededor de 20 testigos. La primera fue la agente del FBI Erin Lucker, quien explicó un video en el que se pueden ver los corredores traseros del juzgado y a Dugan indicando a los agentes de inmigración que se presenten ante el juez principal Carl Ashley.

La sentencia máxima para el cargo más grave, el de obstrucción, es de cinco años en prisión, aunque los jueces federales tienen un amplio criterio para reducir la pena.

Antes del juicio, la jueza federal Lynn Adelman se negó a desestimar los cargos, asegurando que la inmunidad para Dugan no estaba firmemente establecida.

Los demócratas afirman que Trump busca hacer un ejemplo de Dugan para frenar la oposición judicial a los arrestos de inmigración. Dugan dijo a la policía que ella y su familia encontraron volantes amenazantes en sus hogares después del incidente. El gobierno federal la ha calificado como una jueza activista.

El representante federal republicano Tom Tiffany, un leal simpatizante de Trump que se postuló para gobernador de Wisconsin el próximo año, publicó recientemente en la red social X un llamado a las autoridades a "encerrarla".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.