Inician audiencias sobre mortal colisión en Washington entre helicóptero y avión de pasajeros

El miércoles inició la serie de audiencias de investigación acerca de la mortal colisión en el aire sobre Washington ocurrida en enero, con el objetivo de revelar nuevos detalles sobre las causas del choque entre un avión de pasajeros y un helicóptero del Ejército, incidente en el que murieron 67 personas.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) inició las audiencias en Washington, con planes de interrogar a testigos e investigadores sobre cómo las acciones de la Administración Federal de Aviación (FAA), así como sus controladores de tráfico aéreo y el Ejército pudieron haber contribuido al accidente aéreo más mortal del país desde noviembre de 2001. Es probable que sea demasiado pronto para que la junta identifique la causa del accidente.

El avión de American Airlines procedente de Wichita, Kansas, se estrelló contra un helicóptero Black Hawk mientras se aproximaba para aterrizar en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en el primero de una serie de choques y connatos ocurridos este año que han alarmado a los funcionarios y al público viajero, a pesar de las estadísticas que aún muestran que volar sigue siendo la forma más segura de transporte.

Animación en video muestra el choque

La audiencia comenzó el miércoles con una animación en video donde se indica dónde estaban el helicóptero y el avión antes de la colisión. En el material se muestra cómo el helicóptero voló por encima del límite de altitud de 60,9 metros (200 pies) en su ruta antes de chocar con el avión.

En el audio previamente divulgado del control de tráfico aéreo puede oírse al piloto del helicóptero diciendo al controlador dos veces que veían el avión y que lo evitarían. La animación termina con un video de vigilancia donde se muestra al helicóptero chocando con el avión y provocando un incendio.

Las investigaciones ya han mostrado que la FAA no reconoció un preocupante historial de 85 connatos de choque alrededor del aeropuerto Reagan en los años previos a la colisión, y que los helicópteros del Ejército volaban rutinariamente alrededor de la capital del país con una pieza clave de equipo de localización, conocida como ADS-B Out, apagada.

El abogado de aviación Bob Clifford, que trabaja para presentar una de las primeras demandas contra el gobierno el próximo mes, dijo que espera que la NTSB mire más allá de los factores inmediatos que causaron este choque para resaltar las preocupaciones más amplias y continuas en el congestionado espacio aéreo de Washington.

“En este caso particular, hay un panorama mucho más amplio. Y se trata de los problemas conocidos que se pasaban por alto respecto a un entorno inseguro para que las aeronaves comerciales naveguen con los helicópteros de aviación militar en el área”, dijo Clifford. Cambios propuestos Aunque el informe final de la NTSB no se publicará sino hasta el próximo año, el senador Ted Cruz no ha esperado para proponer cambios. Presentó el martes una legislación que exigiría que todos los operadores de aeronaves usen ambas formas de ADS-B, o Transmisión Automática Dependiente de Vigilancia por sus siglas en inglés, que es la tecnología para transmitir datos de ubicación de aeronaves a otros aviones y controladores de tráfico aéreo. La mayoría de las aeronaves modernas están equipadas con equipo ADS-B Out, pero las aerolíneas tendrían que incorporar la tecnología más completa ADS-B In a sus aviones. “No puede haber un doble estándar en la seguridad de la aviación”, dijo Cruz. “No deberíamos tolerar excepciones especiales para vuelos de entrenamiento militar que operan en un espacio aéreo congestionado”. La legislación revocaría una exención en las solicitudes de transmisión ADS-B para aeronaves del Departamento de Defensa. También exigiría que la FAA evalúe las rutas de helicópteros cerca de los aeropuertos y que el Inspector General del Ejército revise las prácticas de seguridad de la aviación militar. La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, dijo que su agencia ha recomendado esa medida durante décadas después de que ocurrieran otros accidentes. “En 2008, enviamos una carta a la FAA donde afirmamos que, en opinión de la junta, el equipamiento de aeronaves con capacidad ADS-B In proporcionará —y quiero enfatizar esto— una contribución inmediata y sustancial a la seguridad, especialmente durante las operaciones en y alrededor de los aeropuertos”, afirmó. El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que, aunque le gustaría discutir “algunos ajustes”, la legislación es “el enfoque correcto”. También sugirió que la administración anterior “estaba dormida al volante” en medio de docenas de connatos de choque en el espacio aéreo alrededor de Washington. “En el pasado, la gente se volvió complaciente; los líderes se volvieron complacientes”, señaló Duffy. “Procedimiento de búsqueda de hechos” Homendy dijo que las audiencias de los próximos días serán un “procedimiento de búsqueda de hechos”. Además, el miércoles por la mañana, la NTSB también publicará en línea miles de páginas de pruebas derivadas de la investigación del accidente.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, dijo que espera “que tengamos algunas conversaciones muy incómodas durante los próximos dos días y medio”, pero que “necesitan tener lugar a la luz del día — y simplemente poner el mejor interés del público viajero por delante de cualquiera de nuestros intereses personales, tal vez”.

En las audiencias en Washington participarán miembros del consejo directivo de la NTSB, investigadores y testigos de organizaciones relacionadas con el accidente. Los paneles se centrarán en las rutas de helicópteros militares en el área de Washington, la tecnología de evitación de colisiones y la capacitación para controladores de tráfico aéreo en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, entre otros temas.

Las autoridades federales también han planteado preocupaciones sobre el sistema de control de tráfico aéreo del país, que está desactualizado y con poco personal. Durante el accidente de enero sobre Washington, un controlador manejaba simultáneamente el tráfico de aerolíneas comerciales y el de helicópteros en el concurrido aeropuerto.

Duffy ha anunciado un plan de varios miles de millones de dólares para renovar el sistema que utilizan los controladores, que se basa en tecnología antigua como disquetes.

Los periodistas de The Associated Press Leah Askarinam, Ben Finley y Rio Yamat contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.