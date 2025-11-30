Inician las elecciones generales en Honduras condicionadas por Donald Trump (AFP)
Los hondureños comenzaron a votar este domingo en unas elecciones generales marcadas por denuncias anticipadas de fraude y la exigencia del presidente de Estados Unidos Donald Trump de que elijan...
- 1 minuto de lectura'
Los hondureños comenzaron a votar este domingo en unas elecciones generales marcadas por denuncias anticipadas de fraude y la exigencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que elijan a un empresario derechista como mandatario.
Las mesas de votación abrieron a las 07:00 locales (13:00 GMT) y durante diez horas recibirán a los votantes que deben elegir entre Nasry Asfura, el ungido de Trump, la oficialista de izquierda Rixi Moncada y el presentador de televisión Salvador Nasralla, estos dos últimos llamados "comunistas" por el gobernante norteamericano.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, pidió a los partidos "no avivar ninguna llama de confrontación ni violencia" en el arranque de los comicios a una sola vuelta, en los que también serán elegidos diputados y alcaldes para los próximos cuatro años.
hma/axm/val
- 1
Aviones privados, invitados VIP y una torta que voló desde Brasil: la fastuosa boda que revolucionó Punta del Este
- 2
Lospennato deja el Congreso y se abre un nuevo foco de tensión entre los primos Macri
- 3
Agenda de TV del domingo: Boca - Argentinos, el segundo ascenso a la Liga Profesional y Fórmula 1
- 4
Lionel Messi y un nuevo capítulo de enojos e insultos en la MLS: anoche contra Maxi Moralez