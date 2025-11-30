LA NACION

Inician las elecciones generales en Honduras condicionadas por Donald Trump

Los hondureños comenzaron a votar este domingo en unas elecciones generales marcadas por denuncias anticipadas de fraude y la exigencia del presidente de Estados Unidos Donald Trump de que elijan...

Inician las elecciones generales en Honduras condicionadas por Donald Trump (AFP)
Inician las elecciones generales en Honduras condicionadas por Donald Trump

Los hondureños comenzaron a votar este domingo en unas elecciones generales marcadas por denuncias anticipadas de fraude y la exigencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que elijan a un empresario derechista como mandatario.

Las mesas de votación abrieron a las 07:00 locales (13:00 GMT) y durante diez horas recibirán a los votantes que deben elegir entre Nasry Asfura, el ungido de Trump, la oficialista de izquierda Rixi Moncada y el presentador de televisión Salvador Nasralla, estos dos últimos llamados "comunistas" por el gobernante norteamericano.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, pidió a los partidos "no avivar ninguna llama de confrontación ni violencia" en el arranque de los comicios a una sola vuelta, en los que también serán elegidos diputados y alcaldes para los próximos cuatro años.

