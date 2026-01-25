Inician operaciones para organización de misiones electorales en OEA

En 2025, la OEA organizó 12 misiones de monitoreo electoral en 9 países (Belice, Bolivia, Ecuador, Jamaica, Guyana, Honduras, México, Surinam y Santa Lucía), que involucraron a 579 expertos y observadores (de los cuales 302 eran mujeres, lo que representa el 52% del total), produciendo más de 400 recomendaciones.

Las operaciones fueron financiadas por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Francia, Honduras, Italia, Países Bajos, Panamá, Perú, República de Corea, República Dominicana, España, Estados Unidos y Suiza.

En 2026, los procesos electorales, a distintos niveles (presidenciales, legislativos, municipales), afectarán a 10 países: Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Haití (donde las condiciones de seguridad lo permitan), Paraguay, Perú y Estados Unidos.

Como destacó el director de DECO, Gerardo de Icaza, la mayoría de las elecciones se llevarán a cabo en el primer semestre del año. Por el momento, la OEA recibió invitaciones para participar con una misión de monitoreo por parte de Bolivia, Colombia, Costa Rica y Perú.

Este año, Italia vuelve a ser uno de los financiadores de las misiones de observación electoral de la OEA.

Según el embajador Roberto Nocella, Observador Permanente italiano, "las misiones electorales de la OEA tienen como objetivo fortalecer y consolidar la democracia y garantizar el ejercicio de los derechos políticos en la región latinoamericana y caribeña. Como se evidenció en la reunión, la contribución italiana es valorada no solo por la organización, sino también por los propios países miembros". (ANSA).