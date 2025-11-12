Iniciarán Olímpicos de Los Ángeles con mujeres corriendo 100 metros tres veces en un día

Será un día de apertura lleno de acción en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles para las mujeres más rápidas del mundo.

Como parte de un cambio en el calendario para los Juegos de 2028, el atletismo, y no la natación, dará inicio a los Juegos Olímpicos. Al publicar el calendario detallado el miércoles, los organizadores revelaron que el primer día en el Coliseo de Los Ángeles, el 15 de julio, incluirá las tres rondas de los 100 metros femeninos.

Las velocistas normalmente corren un máximo de dos carreras en un día en un evento importante. Es un cambio con el que los hombres no tendrán que lidiar, pero para un grupo de mujeres que podría incluir a las dos últimas campeonas mundiales, Sha'Carri Richardson y Melissa Jefferson-Wooden, y la campeona olímpica Julien Alfred, se les está dando casi tres años para prepararse.

“Ser el evento estrella en la primera noche de competencia en el histórico Coliseo Memorial de Los Ángeles causó emoción cuando se lo presentamos a los atletas. La mayoría dijeron: 'Solo avísame. Avísame con anticipación, y comenzaré a entrenar para correr tres 100 en un día'”.

Natación en el SoFi

La natación tradicionalmente ha dado inicio a los Juegos de Verano, pero debido a que la ceremonia de apertura se llevará a cabo en el Estadio SoFi, al igual que la competencia de natación, los organizadores decidieron hacer el cambio. No era factible instalar la piscina en el estadio tan rápidamente después de la ceremonia.

Evans, quien ganó cuatro medallas de oro olímpicas en 1988 y 1992, dijo que la perspectiva de nadar en lo que se considera en gran medida el mejor estadio nuevo de Los Ángeles frente a 38.000 fanáticos es una oportunidad que su deporte acogió. Además, los nadadores a menudo se ven obligados a perderse la apertura porque compiten al día siguiente.

“Probablemente podría contar con mis dos manos los nadadores que conozco que realmente han asistido a las ceremonias de apertura”, dijo Evans.

Calendario no preparado para el doblete de McLaughlin-Levrone

El calendario también hace prácticamente imposible que Sydney McLaughlin-Levrone intente el doblete en los 400 metros y los 400 con vallas.

McLaughlin-Levrone es la poseedora del récord mundial y campeona defensora en dos ocasiones en las vallas. Se tomó un año libre de eso para correr en los 400 metros planos este año, donde en los campeonatos mundiales se convirtió en la primera corredora desde 1985 en correr la vuelta en menos de 48 segundos (47,78). (La segunda clasificada, Marileidy Paulino, también rompió los 48).

El entrenador de McLaughlin-Levrone, Bobby Kersee, había insinuado la posibilidad de que ella intentara el doblete. En el pasado, más notablemente en 1996 cuando Michael Johnson ganó los 200 y 400, los organizadores han adaptado el calendario olímpico para permitir que los atletas de pista destacados intenten obtener medallas adicionales.

No esta vez, sin embargo. Las semifinales de los 400 con vallas y la final de los 400 metros están programadas para el 20 de julio.

La jefa de Deporte y Entrega de Juegos, Shana Ferguson, dijo que Los Ángeles consultó con World Athletics al diseñar el calendario.

“No puedo hablar directamente sobre el calendario de ningún atleta en particular o cómo él o ella está abordando los Juegos, pero estamos de la mano en el desarrollo de un calendario de competencias”, dijo Ferguson.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes