Iniciativa respaldada por la IFC impulsará a empresas propiedad de mujeres en países en desarrollo

LONDRES, 2 mar (Reuters) - La plataforma de inversión global Fasanara Capital y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés) lanzaron una iniciativa para conceder préstamos a pequeñas empresas propiedad de mujeres en países en desarrollo con una capacidad de financiación de unos 100 millones de dólares.

El lanzamiento se produce en un momento en que los prestatarios de los países en desarrollo buscan nuevas fuentes de efectivo ante la amplia retirada de la ayuda occidental, y en que los prestamistas privados buscan los mayores márgenes que ofrecen los mercados emergentes.

* El proyecto ofrecerá préstamos de un promedio de 50.000 dólares a miles de empresas propiedad de mujeres identificadas mediante plataformas fintech, dijo a Reuters el director ejecutivo de Fasanara, Francesco Filia.

* Filia dijo que es probable que la iniciativa atraiga inversiones privadas adicionales, incluido posible capital institucional. Se negó a comentar su cuantía, pero una fuente afirmó que probablemente se lanzaría con unos 100 millones de dólares.

* "Ha habido una mayor necesidad, una mayor presión para crear recursos alternativos de acceso al capital", dijo Filia, quien añadió que las pequeñas empresas "necesitan desesperadamente financiación porque los bancos (...) se centran en los clientes principales, las grandes empresas".

* En un comunicado de prensa, Fasanara y la IFC afirmaron que, a nivel mundial, las pequeñas empresas se enfrentan a un déficit de financiación de 5,7 billones de dólares, y que las empresas propiedad de mujeres son las más afectadas.

* Mohamed Gouled, vicepresidente de productos y clientes de la IFC, dijo que ampliar el acceso a la financiación para las pequeñas empresas era "una de las formas más eficaces de apoyar la creación de empleo en los mercados emergentes".

* Fasanara se basa en más de 100 plataformas fintech diferentes en decenas de países para identificar y filtrar a los posibles prestatarios. (Reporte de Libby George; edición de Amanda Cooper; Editado en Español por Ricardo Figueroa)