Inicio rápido da a Cerveceros triunfo 9-3 sobre Cachorros al abrir serie divisional de la Nacional

MILWAUKEE (AP) — Jackson Chourio encendió el rápido comienzo de Milwaukee en el plato, y Freddy Peralta ofreció una actuación sólida en el montículo.

Los Cerveceros lucieron más que listos para octubre.

Chourio coronó la primera entrada de seis carreras de Milwaukee con un sencillo de dos anotaciones, y los Cerveceros aplastaron el sábado 9-3 a los Cachorros de Chicago en el primer encuentro de su Serie Divisional de la Liga Nacional.

Con la esperanza de avanzar después de años de frustración en los playoffs, Milwaukee mostró el mismo enfoque que ayudó al equipo a lograr el mejor récord de béisbol durante la temporada regular. Los Cerveceros se ubicaron terceros en las mayores en anotaciones este año a pesar de terminar apenas en el 22do sitio en jonrones.

Fue más de lo mismo en el debut del equipo en la postemporada. Los campeones de la División Central de la Liga Nacional totalizaron 13 hits y ningún jonrón, mientras que tres cuadrangulares solitarios representaron la ofensiva de Chicago.

“El jonrón es muy importante en estos días, pero también hay que juntar hits, mantener la línea en movimiento, todos los clichés que puedas imaginar”, dijo Blake Perkins, quien consiguió dos hits por los Cerveceros.

“Es divertido ser parte de esto, y creo que todos nos alimentamos unos de otros. A veces me siento ahí, pensando, '¡caramba!, ¿cómo estamos haciendo esto?' Es una sensación genial, y es realmente divertido ser parte de esto”.

El único problema para los Cerveceros el sábado fue la rigidez en el tendón de la corva derecha sufrida por Chourio. El venezolano salió en la segunda entrada después de convertirse en el primer jugador con tres hits en las dos primeras entradas de un juego de postemporada.

El segundo juego de la serie al mejor en un máximo de cinco está programado para el lunes por la noche.

Chourio, quien se perdió un mes de la temporada regular por una distensión en el tendón de la corva derecha, se sometió a una resonancia magnética después de la victoria. El manager Pat Murphy advirtió que la lesión “podría ser devastadora”, aunque Chourio sonó mucho más optimista.

“Físicamente me siento bien, en una posición donde estoy listo para seguir adelante y seguir compitiendo”, expresó.

Con una ventaja temprana, el dominicano Peralta permitió dos carreras en cinco episodios y dos tercios. Sus nueve ponches empataron el récord de los Cerveceros para un solo juego de playoffs, compartido con Don Sutton, el mexicano Yovani Gallardo y Brandon Woodruff.

Michael Busch, Ian Happ y Nico Hoerner conectaron jonrones por Chicago.

Los juegos entre Cerveceros y Cachorros en Milwaukee generalmente tienen multitudes divididas debido a su cercanía con Chicago, pero ese no fue el caso el sábado.

La gran mayoría de los espectadores eran fanáticos de los Cerveceros que agitaron toallas amarillas y abuchearon al mánager de los Cachorros, Craig Counsell.

“No parecía 50/50, seguro”, dijo Murphy. “Se sentía como un juego en casa. Definitivamente, se sentía como un juego en casa. Fueron factores decisivos”.

Counsell, quien creció en el área de Milwaukee, es el mánager más ganador en la historia de los Cerveceros, pero se marchó a Chicago después de la temporada 2023. Ha sido abucheado cada vez que su nombre se menciona por el altavoz del American Family Field desde que se fue.

Por los Cerveceros, los venezolanos Jackson Chourio de 3-3 con una anotada y tres remolcadas, William Contreras de 5-2 con dos anotadas y una empujada.

