Inicios construcción viviendas en EEUU se sitúan en 1,307 millones en agosto, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El Departamento de Comercio de Estados Unidos dijo el miércoles que en agosto se inició la construcción de 1,307 millones de viviendas.

* La cifra se sitúa por debajo de lo previsto, ya que los analistas preveían de media 1,365 millones, según un sondeo de Reuters.

* El dato de julio se situó en 1,429 millones.

* Por su parte, los permisos de construcción de agosto se situaron en 1,312 millones, frente a una previsión de consenso de 1,370 millones.

* El dato de permisos de julio había mostrado un nivel de 1,362 millones.

* En el caso de los inicios de construcción de viviendas, el dato cayó un 8,5% respecto al mes anterior, después de que el dato de julio se revisara a la baja, desde un 5,2% a un 3,4%.

* El volumen de permisos de construcción, por su parte, cayó un 3,7% respecto al mes anterior, tras un descenso del 2,2% en julio.