Inicios construcción viviendas en EEUU se sitúan en 1,428 millones en julio, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

19 ago (Reuters) -

* El Departamento de Comercio de Estados Unidos dijo el martes que en julio se inició la construcción de 1,428 millones de viviendas.

* La cifra se sitúa por encima de lo previsto, ya que los analistas preveían de media 1,290 millones, según un sondeo de Reuters.

* El dato de junio se situó en 1,358 millones.

* Por su parte, los permisos de construcción de julio se situaron en 1,354 millones, en línea con la previsión de los analistas.

* El dato de permisos de junio había mostrado un nivel de 1,393 millones.

* En el caso de los inicios de construcción de viviendas, el dato subió un 5,2% respecto al mes anterior, después de que el dato de junio se revisara al alza, desde un 4,6% a un 5,9%.

* El volumen de permisos de construcción, por su parte, cayó un 2,8% respecto al mes anterior, tras un descenso del 0,1% en junio. (Información de Patrycja Dobrowolska)

