Inicios de viviendas unifamiliares y permisos de construcción caen en agosto en EE.UU.

WASHINGTON, 17 sep (Reuters) - La construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos y los permisos para futuras edificaciones cayeron en agosto, en medio de un exceso de casas nuevas sin vender y un mercado laboral cada vez más débil, y pese a la caída de las tasas hipotecarias.

Las viviendas unifamiliares iniciadas, que representan la mayor parte de la construcción de viviendas, bajaron un 7,0% a una tasa anual desestacionalizada de 890.000 unidades el mes pasado, dijo el miércoles la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los permisos para la futura construcción de casas unifamiliares disminuyeron un 2,2%, a 856.000 unidades.

La tasa de la popular hipoteca a 30 años bajó a un mínimo de 11 meses del 6,35% la semana pasada desde alrededor del 7,04% a mediados de enero, según datos de la agencia de financiación hipotecaria Freddie Mac, mientras los mercados financieros anticipaban que la Reserva Federal reanudaría el recorte del costo del crédito esta semana.

Se espera que el banco central aplique un recorte de un cuarto de punto porcentual el miércoles para apoyar al mercado laboral. La Fed pausó su ciclo de relajación monetaria en enero debido a la incertidumbre sobre el impacto inflacionario de los aranceles a las importaciones del presidente Donald Trump.

Es probable que el alivio de la reducción de las tasas hipotecarias se vea limitado por las tibias ganancias de empleo y el aumento del desempleo, ya que las empresas frenan la contratación debido a una perspectiva económica incierta.

Una encuesta de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas mostró el martes que la confianza entre los constructores de viviendas se mantuvo moderada en septiembre, aunque mejoraron las expectativas de mayores ventas en los próximos seis meses.

Los constructores reducen cada vez más los precios y ofrecen otros incentivos para disminuir el exceso de existencias. El inventario de viviendas nuevas está cerca de los niveles registrados a finales de 2007. (Reporte de Lucia Mutikani; Editado en Español por Manuel Farías)