El héroe del Mundial de 2010 que ganó España, Andrés Iniesta, se declaró "triste" este domingo por la actitud del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tras el beso forzado a Jenni Hermoso censurando un acto que "está perjudicando la imagen" del fútbol español.

"Después de lo que ha pasado esta semana me gustaría transmitir mi tristeza como persona, como padre de tres hijas, como esposo y como futbolista" ante lo ocurrido en torno "a nuestro fútbol y alrededor de la selección española femenina", escribió Iniesta en sus redes sociales.

"Creo que no podemos tolerar actuaciones como las que hemos visto, que han empañado un hito tan grande como ganar un Mundial", añadió el autor del gol contra Holanda en la final de 2010, que dio a España su primera Copa del Mundo.

"No me puedo imaginar el sentimiento que deben tener ahora mismo todas las jugadoras de la selección viendo cómo no se está hablando del gran torneo que hicieron y del fantástico fútbol que nos enseñaron a todos", afirmó, continuando la estela de reacciones censurando la actuación de Rubiales.

"En cambio, hemos tenido que aguantar a un presidente que se ha aferrado a su cargo, que no ha admitido que su comportamiento ha sido inaceptable y que está perjudicando la imagen de nuestro país y nuestro fútbol en todo el mundo", insistió Iniesta.

"Es una pena que se haya ensuciado una hermosa historia que han construido muchísimas jugadoras a lo largo de tantos años", concluyó Iniesta, respecto a la actitud de Rubiales, que el sábado fue suspendido provisionalmente por la FIFA.

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) podría desde el lunes seguir los pasos de la FIFA y suspender provisionalmente en sus funciones a Rubiales mientras estudia la denuncia presentada el viernes por el Consejo Superior de Deportes (CSD) español.

El CSD dependiente del ministerio de Deportes presentó ante el TAD una denuncia por dos "infracciones muy graves" por un posible "abuso de autoridad" y "actos que atentan a la dignidad o decoro deportivos" solicitando la suspensión cautelar de Rubiales.

Gr/iga