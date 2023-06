Iñigo Martínez se despide del Athletic Club

"Ha llegado el momento de enfocar un nuevo reto deportivo"

MADRID, 6 Jun. 2023 (Europa Press) -

El defensa español Iñigo Martínez ha decidido no renovar su contrato con el Athletic Club y abandona el club en busca de "un nuevo reto deportivo" después de seis temporadas vistiendo la camiseta rojiblanca, ha informado este martes la entidad bilbaína.

"El Athletic Club e Iñigo Martínez finalizan su vinculación contractual el 30 de junio. El futbolista ha decidido emprender un nuevo rumbo profesional después de seis temporadas como león y 177 partidos, 18 de ellos en esta última campaña", anunció el Athletic Club.

Según ha explicado el club, el central de Ondarroa ha rechazado las ofertas que se le han hecho para renovar. "Después de diferentes intentos de negociación en las dos últimas temporadas, Iñigo Martínez ha mantenido su rechazo a la oferta del club para ampliar su contrato", señaló.

"El Athletic Club desea a Iñigo Martínez toda la suerte en su futura trayectoria profesional, a la vez que agradece profundamente su entrega y dedicación mostrada en la defensa de los intereses de la entidad durante todos estos años", prosiguió.

Minutos después era el propio jugador el que confirmaba la decisión y se despedía de los aficionados en redes sociales. "Quería deciros que esta será mi última temporada defendiendo la camiseta del Athletic Club. Creo que ha llegado el momento de enfocar un nuevo reto deportivo, y así lo siento", indicó.

"Desde mi llegada me habéis hecho sentir como uno de los vuestros, como un 'león' más. Sabéis que siempre he dejado absolutamente todo lo que tengo en el campo por este escudo, por mis compañeros y por vosotros, siempre. No es fácil dejar mi tierra, mis raíces y las de mi familia. Bizkaia es y será siempre nuestra casa", continuó.

"No quiero irme sin dar las gracias a todos los empleados del club, la gente que día a día hace que nosotros podamos trabajar en las mejores condiciones; al cuerpo técnico; a mis compañeros y amigos; y por supuesto a vosotros, la afición. Seguid apoyando, apretando y haciendo de San Mamés 'La Catedral' del fútbol. Ha sido un placer defender este escudo, hasta pronto", finalizó.

El central vizcaíno llegó a Bilbao procedente de la Real Sociedad en enero de 2018. En total, ha disputado 177 partidos con la elástica rojiblanca y ha anotado ocho goles, y en su palmarés figura la Supercopa de España conquistada ante el FC Barcelona, posible futuro destino, en 2021.

Europa Press