Inmersa en seguidilla de derrotas, Bolivia anuncia 26 convocados a la Copa América

Con más incertidumbres que certezas sobre su nivel futbolístico, Bolivia expidió este domingo la lista de 26 jugadores convocados para disputar la Copa América que inicia el jueves en Estados Unidos.

El combinado boliviano integra la Llave C, junto al plantel anfitrión, además de Panamá y Uruguay. Su primer partido será ante Estados Unidos el próximo domingo.

La 'verde' disputó en los últimos 15 días tres partidos amistosos en territorio estadounidense, con resultados negativos y mostró lagunas en sus filas.

Cayó 1-0 ante México, 3-1 en duelo con Ecuador y 3-0 frente Colombia.

Bolivia no contará con su histórico goleador y capitán Marcelo Moreno, quien se despidió de la 'verde' en noviembre de 2023.

El brasileño Carlos Zago, entrenador de Bolivia, destacó la etapa de recambio que vive el combinado del altiplano.

"Vamos a hacer la primera o segunda selección con menos edad en la próxima Copa América, creo que esto es un proceso de rejuvenecimiento que estamos pasando y los chicos puedan mejorar", afirmó el adiestrador, tras el último encuentro amistoso.

Bolivia -que nunca ganó una Copa América- convocó a una mayoría de jugadores de filas de los locales Bolívar, The Strongest y Always Ready . Equipos que disputan este año las copas Libertadores y Sudamericana.

En la lista figuran los 'legionarios' Roberto Fernández (Baltika, Rusia), Luis Haquín (Ponte Preta, Brasil), Boris Céspedes (Yverdon-Sport, Suiza), Gabriel Villamil (Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador), Jaume Cuéllar (Barcelona Atlétic, España) y Miguel Terceros (Santos, Brasil).

La lista de 26 jugadores es la siguiente:

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Carlos Lampe (Bolívar) y Gustavo Almada (Universitario).

Defensas: Diego Medina (Always Ready), Roberto Carlos Fernández (Baltika, Rusia), Marcelo Suárez (Always Ready), Jesús Sagredo (Bolívar), José Sagredo (Bolívar), Luis Haquín (Ponte Preta, Brasil), Adrián Jusino (The Strongest) y Yomar Rocha (Bolívar).

Volantes: Leonel Justiniano (Bolívar), Boris Céspedes (Yverdon-Sport, Suiza), Gabriel Villamil (Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador), Héctor Cuéllar (Always Ready), Fernando Saucedo (Bolívar), Ramiro Vaca (Bolívar), Robson Tome de Araujo (Always Ready), Miguel Terceros (Santos, Brasil) y Adalid Terrazas (Always Ready).

Delanteros: Lucas Chávez (Bolívar), Jaume Cuéllar (Barcelona Atlétic, España), Rodrigo Ramallo (The Strongest), César Menacho (Blooming), Carmelo Algarañaz (Bolívar) y Bruno Miranda (The Strongest).

DT: Carlos Zago.

Jac/gfe

AFP