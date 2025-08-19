Inmigración: 20 estados demandan al gobierno de Trump

En concreto, la demanda se refiere a la decisión de condicionar más de 1000 millones de dólares en subvenciones para víctimas de delitos al cumplimiento de agresivas políticas federales de deportación.

La amenaza afecta especialmente a los llamados estados "santuario", aquellos que se oponen abiertamente a las políticas antiinmigrantes.

Según los demandantes, las condiciones impuestas por el Departamento de Justicia violan las facultades del Congreso (que creó las subvenciones con la Ley de Víctimas de Delitos de 1984 y controla el gasto federal) y ponen en peligro servicios esenciales como la vivienda para víctimas de violencia doméstica, la atención médica y el transporte para testigos ante los tribunales.

"Este es uno de los actos más atroces que he visto: politizar los servicios para personas que han sufrido traumas inimaginables y son víctimas de crímenes atroces", enfatizó el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, uno de los principales autores de la demanda.

Nueva Jersey recibió casi US$10 millones en subvenciones para víctimas de delitos este año fiscal. (ANSA).