Inmigración china en México, más de un siglo explorado desde un baúl de recuerdos familiares

"Los chinos se asimilaron mucho más rápidamente en México que en Estados Unidos". Hugo Wong, autor de un estudio sobre la inmigración del país asiático a Norteamérica desde el siglo XIX, resume a AFP la integración de esa colectividad en ambas naciones.

Wong, un hombre de negocios franco-mexicano de 55 años residente en Londres, que ha vivido entre Francia, Reino Unido, China y México, decidió sumergirse un día en una investigación sobre sus raíces.

El estudio nació de un baúl de recuerdos que conservaba su familia en México sobre sus raíces chinas.

"Casi cien años después, me sumergí en ese baúl", resalta Wong.

Como resultado, surgió la edición de un libro titulado "Los chinos perdidos de América", que ha sido publicado en Reino Unido, España, Hong Kong y pronto lo será en China.

Todo llegó después de que la investigación de Wong atrajera a dos editoriales británicas, Hurst Publishers y Oxford University Press.

Wong reconstruye la historia de la emigración china a Norteamérica a partir de la experiencia de sus bisabuelos, dos chinos que llegaron en el siglo XIX a Estados Unidos, para luego recalar en México.

- Inmigración desde California -

La emigración china hacia México llegó tras el "Chinese Exclusion Act" de 1882, una ley federal de Estados Unidos que prohibió la inmigración de trabajadores chinos y fue la primera norma estadounidense que vetó la entrada de un grupo específico por su nacionalidad.

"Había muchos chinos en California y aceptaban salarios más bajos que los norteamericanos. También hubo una crisis económica en la década de 1870 y los obreros estadounidenses se sintieron en peligro", explica Wong.

Según el autor, todo surgió en una época en la que se estaba acuñando el concepto de "peligro amarillo".

"Los obreros estadounidenses tenían miedo de perder sus trabajos. Un periodista de la época dijo que tenían miedo de que California se convirtiera en una colonia china", añade Wong.

El autor del estudio explica que unos 300.000 chinos entraron en California entre 1850 y 1882, debido a la fiebre del oro en ese estado y la construcción de la red ferroviaria de la compañía Central Pacific Railroad.

Ante las consecuencias para su vida diaria que tenía el Acta de Exclusión de los Chinos, unos 60.000 se vieron obligados a partir hacia México.

"Uno imagina que los primeros inmigrantes irregulares en Estados Unidos fueron los mexicanos, pero fueron los chinos", que trataban de volver a California tras haberse marchado por la ley de 1882.

Según el autor del estudio, "los salarios en México eran más de diez veces menores que en Estados Unidos, por lo que los chinos que llegaron como trabajadores se volvieron comerciantes porque no les convenía trabajar como obreros".

Wong explica que mientras en Estados Unidos los chinos no se mezclaban con los locales, en México sí.

"Mis dos ancestros, que cuento sus historias en el estudio, se casaron con mexicanas. Eso en Estados Unidos era muy raro, aunque ya cambió. Vas a California y ves esa mezcla", afirma Wong.

- "Costumbres alimenticias" -

Pero también hubo episodios trágicos en su inmigración a México, como la matanza de 303 chinos de Torreón, una masacre acompañada de saqueos, ocurrida entre el 13 y el 15 de mayo de 1911.

El resentimiento hacia los chinos era alto en Torreón, en el norte de México, debido a la prosperidad y el monopolio de los inmigrantes sobre el comercio de comestibles, explica el autor.

Wong destaca en su estudio la incidencia "en las costumbres alimenticias" de México por los chinos que llegaron hace más de un siglo.

"Los mexicanos, especialmente al norte del país, no estaban acostumbrados a comer verduras. Comían más carne. Y los chinos llegaron y pusieron hortalizas", señala Wong.

En censos recientes, México muestra cifras relativamente bajas de inmigrantes nacidos en China, algo más de 20.000.

Aunque la población de origen chino en el país azteca es mayor, como consecuencia de aquella inmigración de finales del siglo XIX.