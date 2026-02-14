Inmigración: dos agentes del ICE suspendidos, sospechas por disparos a migrante

Dos agentes del Immigration and Customs Enforcement fueron suspendidos y se arriesgan al despido, además de a un proceso penal, por haber realizado presuntas "declaraciones no verídicas" bajo juramento en relación con el tiroteo contra un inmigrante venezolano en Minneapolis el mes pasado.

El Departamento de Homeland Security había declarado inicialmente que un agente federal había disparado contra un hombre, hiriéndolo en una pierna, después de haber sido atacado con una pala y el mango de una escoba el 14 de enero por dos migrantes.

El viernes pasado, sin embargo, un juez archivó los cargos en su contra, poniendo en duda la versión de las autoridades.

"Las pruebas en video han revelado que el testimonio prestado bajo juramento por los dos agentes parece contener declaraciones no verídicas", explicó el director interino del ICE, Todd Lyons, advirtiendo que "al término de la investigación podrían ser despedidos, además de enfrentar un eventual proceso penal".

"Mentir bajo juramento es un grave delito federal", subrayó.

Mientras tanto, emergen otros aspectos inquietantes. The New York Times reveló que agentes del ICE intimidaron a ciudadanos de Minneapolis que monitoreaban las acciones de la agencia antiinmigración presentándose en sus domicilios, cuyos datos mostraban conocer con precisión.

El mismo diario informó que el Departamento de Seguridad Nacional envió a Google, Meta y otras empresas cientos de órdenes para obtener información sobre cuentas que monitorean o critican la actividad del ICE. "Un Estado policial", "el Gran Hermano" orwelliano, acusan los demócratas, que ya habían denunciado que el Departamento de Justicia "espiaba" las búsquedas de sus parlamentarios sobre los archivos Epstein, probablemente para permitir a la fiscal general Pam Bondi preparar mejor sus respuestas en su testimonio ante la Cámara.

De un análisis de Reuters también surgió que cientos de jueces en todo el país han emitido desde octubre más de 4.400 sentencias según las cuales la administración Trump está deteniendo inmigrantes ilegalmente.

Sin embargo, las autoridades federales continuaron encarcelando personas por tiempo indefinido incluso después de que los tribunales rechazaran sus acciones.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional entró desde el sábado en un shutdown parcial, ya que tras dos semanas no se logró encontrar un acuerdo bipartidista para continuar financiando su actividad, incluidos los planes por US$ 38.500 millones para adquirir almacenes en Estados Unidos y transformarlos en centros de detención para migrantes.

Los republicanos hasta ahora han rechazado las solicitudes de reforma del ICE planteadas por los demócratas tras la muerte de dos manifestantes en Minneapolis, pero el shutdown no afectará la continuidad de sus operaciones. (ANSA).