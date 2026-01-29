Inmigración: dos obispos españoles critican amnistía

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, afirmó que no todos los migrantes "ingresan" al país, invocando la necesidad de adoptar "medidas sensatas". En un mensaje publicado en la red social X, Sanz recordó su experiencia como extranjero recibido con hospitalidad.

"Los inmigrantes son bienvenidos con gratitud. Pero, ¿cuántos podemos acoger?", cuestionó, citando el Evangelio de Mateo.

"No todos se adaptan, y debemos establecer medidas razonables, que no sean populistas ni demagógicas, para acoger al mayor número posible y rechazar a quienes se inmiscuyen entre nosotros de forma extraña", añadió.

Por su parte, el obispo José Ignacio Munilla, de la diócesis de Orihuela-Alicante y considerado por los medios como parte del sector más conservador de la Iglesia española, compartió opiniones similares respecto a la amnistía aprobada por el gobierno de coalición PSOE-Sumar, liderado por Pedro Sánchez, en colaboración con el partido de izquierdas Podemos.

En una publicación en la misma red, Munilla planteó una "adivinanza": "¿En qué se asemeja el aumento de las pensiones incluido en un 'decreto ómnibus' con la regularización de migrantes prevista en el decreto-ley negociado por el gobierno con Podemos?".

A continuación, sugirió que ambas iniciativas son "estrategias para lograr otros fines", describiéndolas como "una forma de proceder tortuosa" que "expresa el desprecio de nuestro gobierno por los jubilados y los inmigrantes, a quienes utiliza como moneda de cambio".

El obispo no escatimó críticas al ejecutivo por estas iniciativas, que considera que "evitan el necesario diálogo parlamentario y los matices necesarios". (ANSA).