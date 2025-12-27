Inmigración: EEUU ofrece US$3.000 a migrantes irregulares en Brasil

La propuesta, válida "por un período limitado", fue difundida a través de las redes sociales de la representación diplomática, que instó a los interesados a acogerse a la medida antes de fin de año.

"¿Qué les parece ganar US$3.000 para volver a casa ahora?", señala el mensaje publicado en X, con una referencia explícita a la posibilidad de regresar "a tiempo para las fiestas de fin de año".

Según la información difundida, el beneficio incluye el vuelo de retorno y un incentivo económico para facilitar una salida voluntaria e inmediata.

La iniciativa se enmarca en el endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero.

La promesa de una "deportación masiva", uno de los ejes centrales de la campaña electoral del mandatario republicano, comenzó a materializarse con un refuerzo de las operaciones de expulsión y nuevas medidas destinadas a reducir la permanencia irregular en Estados Unidos.

De acuerdo con datos citados por la CNN, entre enero y octubre de 2025 Estados Unidos deportó al menos 200.000 migrantes latinoamericanos, lo que representa un incremento del 470% en comparación con el mismo período del primer año de la presidencia de Joe Biden.

Desde el gobierno estadounidense sostienen que los programas de retorno voluntario incentivado permiten reducir los costos administrativos y judiciales asociados a las deportaciones forzadas.

La propuesta generó reacciones contrapuestas entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que la consideran una forma de presión indirecta, y sectores conservadores que la ven como una herramienta eficaz para acelerar el control de los flujos migratorios.

Hasta el momento, la embajada estadounidense no precisó el número máximo de beneficiarios ni los detalles operativos del programa. (ANSA).