Inmigración: Estados y ciudades desafían a Trump

Las objeciones surgen mientras las autoridades federales avanzan con una expansión masiva del sistema de detención migratoria, financiada con un paquete de 45.000 millones de dólares incluido en la reciente ley de recorte de impuestos promovida por la Casa Blanca. Funcionarios federales recorren ciudades y condados en todo el país en busca de nuevos espacios para retener inmigrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El debate se intensificó tras los tiroteos fatales de Renée Good y Alex Pretti durante operativos de control migratorio en Minnesota, hechos que colocaron a ICE bajo un escrutinio público y político aún mayor y reavivaron temores sobre la instalación de nuevos centros de detención en zonas residenciales.

Uno de los casos más visibles se registró en el condado de Hanover, Virginia, donde la posible instalación de un centro de detención de ICE al norte de Richmond convocó a cientos de personas a una audiencia pública marcada por la tensión.

Reacciones similares se produjeron en Kansas City, Misuri, donde funcionarios electos se movilizaron para aprobar una ordenanza destinada a bloquear un posible centro de detención tras conocerse que ICE evaluaba un enorme depósito como sede potencial. En Oklahoma City y Salt Lake City, los alcaldes anunciaron que los propietarios de inmuebles no venderán ni alquilarán sus instalaciones para fines de detención migratoria, luego de cuestionar permisos de construcción.

A nivel estatal, legislaturas lideradas por demócratas avanzaron con iniciativas para desalentar o impedir acuerdos con ICE. En Nuevo México, un proyecto apunta a limitar convenios de gobiernos locales para alojar detenidos. En California, una propuesta inédita busca presionar a las empresas que operan centros de detención mediante un impuesto del 50% sobre sus ingresos, con el objetivo de forzarlas a retirarse del estado.

Según datos federales, más de 70.000 inmigrantes se encontraban detenidos por ICE a fines de diciembre, frente a unos 40.000 al inicio del mandato de Trump. En poco más de un año, el número de centros utilizados por la agencia casi se duplicó, alcanzando 212 instalaciones distribuidas en 47 estados y territorios.

Buena parte de esa expansión se apoyó en contratos existentes con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos o en acuerdos para utilizar camas disponibles en cárceles de condados.

Ahora, la administración Trump busca abrir instalaciones de gran escala. En enero, ICE pagó 102 millones de dólares por un depósito en Maryland, 84 millones por otro en Pensilvania y más de 70 millones por uno en Arizona. También solicitó comentarios públicos sobre la compra de un depósito ubicado en una zona inundable en el estado de Nueva York. Funcionarios federales inspeccionaron depósitos similares en otros estados, sin brindar detalles.

"Serán instalaciones bien estructuradas que cumplen con nuestros estándares habituales de detención", afirmó ICE en un comunicado, subrayando que la agencia continuará realizando arrestos y ampliando su capacidad de detención en todo el país.

Pese a la creciente resistencia, expertos advierten que las herramientas legales de estados y municipios son limitadas. Si bien los gobiernos locales pueden negarse a alquilar espacios a ICE, en general no pueden impedir que empresas privadas o propietarios utilicen sus inmuebles para fines federales.

