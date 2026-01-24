Inmigración: ICE detuvo a una niña de 2 años y la envió a un centro de detención

El padre, identificado como Elvis Joel Tipan-Echeverria, y su hija Chloe Renata Tipan Villacis fueron interceptados el jueves pasado por agentes de inmigración cuando regresaban de una farmacia en el sur de Minneapolis, dijeron fuentes citadas por The Guardian. Aunque un juez había ordenado la liberación de la menor en la noche del mismo día, las autoridades federales los subieron a ambos en un avión con destino a Texas, según los registros.

Abogados de la familia denunciaron que la acción representa un intento de eludir la autoridad judicial y subrayaron que el padre permanece detenido en Minnesota mientras se sigue tramitando su situación migratoria. La abogada Irina Vaynerman calificó la detención de la niña como un acto cuya "depravación es indescriptible" y un episodio de "horror inimaginable".

El caso se produce en medio de una creciente polémica en Minnesota por las actuaciones de ICE, que en las últimas semanas ha detenido a varios menores junto a sus familiares durante operativos en el distrito escolar de Columbia Heights, al norte de Minneapolis. Entre estos casos, destaca la detención de un niño de cinco años, Liam Conejo Ramos, quien fue detenido junto a su padre y también trasladado a Texas, desatando indignación y protestas masivas en varias ciudades.

Funcionarios escolares locales denunciaron que, en uno de los operativos, los agentes habrían instruido al menor para golpear la puerta de la vivienda como "señuelo" para verificar la presencia de otras personas, lo que generó mayor indignación en la comunidad educativa.

Las movilizaciones en Minnesota se han intensificado y miles de personas han salido a las calles, incluyendo acciones de protesta en temperaturas bajo cero y un "apagón económico" en rechazo a las operaciones migratorias federales. Organizaciones locales, clérigos y activistas han criticado duramente las tácticas de ICE, calificándolas de crueles e inhumanas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en declaraciones a medios, afirmó que los agentes actuaron dentro de sus funciones al detener al padre y que la menor no era el objetivo de la operación, aunque no explicó por qué fue trasladada a Texas con su progenitor pese a la orden judicial de liberación emitida previamente.

Legisladores demócratas han condenado el uso de tácticas que involucran a menores en operativos migratorios y han cuestionado la ética y legalidad de estas detenciones, señalando que familias con casos de asilo activos y sin órdenes de deportación deberían recibir protección en lugar de ser separadas temporalmente o trasladadas a centros de detención.

Organizaciones de derechos civiles advierten que estos casos reflejan un enfoque cada vez más agresivo de las políticas migratorias de la administración federal, que ha generado tensiones con autoridades locales y críticas de expertos legales sobre el respeto a las garantías procesales de los inmigrantes.

(ANSA).