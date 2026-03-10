Inmigración: juez limita el uso de gas lacrimógeno en protestas contra ICE

La decisión judicial llega tras una demanda presentada por manifestantes y periodistas que denunciaron el uso excesivo de fuerza por parte de agentes federales durante las protestas contra las políticas migratorias del gobierno estadounidense.

El juez Michael Simon emitió una orden preliminar que prohíbe a los agentes utilizar gas lacrimógeno, spray de pimienta o proyectiles "menos letales" contra manifestantes pacíficos salvo en casos en que exista una amenaza inminente de daño físico.

La resolución también establece que los agentes no podrán disparar municiones de impacto hacia la cabeza, el cuello o el torso de los manifestantes, salvo en situaciones que justifiquen el uso de fuerza letal.

El fallo se basa en evidencias presentadas ante el tribunal, incluidos videos que mostrarían el uso de gas lacrimógeno y municiones químicas contra multitudes de manifestantes que no estaban ejerciendo violencia, según el magistrado.

Además, el juez determinó que el uso de agentes químicos sin advertencias previas podría vulnerar derechos constitucionales, entre ellos la libertad de expresión y de protesta protegida por la Primera Enmienda.

Las protestas frente al edificio federal de inmigración en Portland se intensificaron en los últimos meses en rechazo al endurecimiento de las políticas migratorias y a las operaciones de control migratorio impulsadas por el gobierno. (ANSA).