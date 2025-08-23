Inmigración: Tarjeta roja a política migratoria de Trump

La orden de 15 páginas emitidas por el juez William Orrick le puso un freno al intento de Trump de retener fondos y, además, amplía el número de ciudades de las que no se pueden retener fondos federales debido a su estatus de "santuario" para inmigrantes indocumentados.

La administración Trump ha tratado de eliminar las subvenciones de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de las ciudades denominadas santuario debido a su falta de cooperación con las autoridades de inmigración, que desde que asumió el nuevo gobierno en enero han acelerado la búsqueda y deportación de inmigrantes indocumentados.

Se las conoce como "ciudades santuario" a aquellas que han adoptado medidas para limitar su cooperación con las agencias federales de inmigración. Estas políticas han sido cuestionadas por distintos gobiernos federales, que buscan una aplicación más estricta de las leyes migratorias, en particular la de Trump.

Más de 30 ciudades, desde Albuquerque hasta Boston, estaban bajo el fallo, que equivale a cientos de millones de dólares en subvenciones.

La administración Trump ha estado aumentando sus esfuerzos para que las llamadas "ciudades santuario" cooperen con el gobierno federal.

Chicago ha sido una de las primeras ciudades en enfrentar redadas de ICE, junto con otras urbes como Nueva York, Los Ángeles, Houston, Miami y Atlanta. The New York Times reportó que múltiples operativos fueron llevados a cabo en los últimos meses en estas jurisdicciones, con agentes federales buscando a migrantes con órdenes de arresto activas.

El Departamento de Justicia en los últimos meses ha presentado varias impugnaciones legales en varias ciudades y estados, incluyendo la ciudad de Nueva York, el estado de Nueva York, Los Ángeles, Colorado, Illinois, Nueva Jersey, desafiando políticas que impidieron que los funcionarios de inmigración arrestaran a personas en o cerca de los juzgados sin una orden firmada por un juez.

Desde la llegada del actual gobierno, se han anunciado deportaciones masivas y medidas para forzar la colaboración de las autoridades locales en la detención de indocumentados.

Funcionarios federales han advertido que las ciudades que se nieguen a cooperar enfrentarán sanciones, mientras que las redadas en áreas con gran presencia de migrantes han comenzado a intensificarse.

En este contexto, muchas comunidades han expresado su preocupación por la posibilidad de una aplicación más agresiva de las políticas migratorias.

San Francisco fue una de las primeras ciudades en institucionalizar esta protección, al declarar en 1989 que no utilizaría recursos locales para hacer cumplir las leyes de inmigración. The Washington Post señala que, con el tiempo, otras ciudades y estados adoptaron medidas similares, estableciendo políticas que protegían a los migrantes de la deportación y limitaban la cooperación con el gobierno federal.

