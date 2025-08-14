Inmigración: Trump abrirá nuevo centro de detención

La apertura llega después de meses de contratiempos, incluyendo dos investigaciones sobre posibles ofertas indebidas, dos contratos cancelados y, más recientemente, una muerte en el sitio de construcción.

La instalación, que abrirá con capacidad para 1000 personas, es una parte clave de los movimientos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICD) para duplicar el espacio que tiene en todo el país para detener a los inmigrantes mientras la administración Trump presiona por más arrestos.

Una vez visto como la respuesta a la crisis del espacio de detención de ICE, el intento de llevar a los inmigrantes a la base naval de la Bahía de Guantánamo fracasó.

El servicio de inmigración ha estado bajo una intensa presión por parte del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y otros en la administración Trump para aumentar rápidamente el número de inmigrantes que arresta. Actualmente tiene un récord de 60.000 inmigrantes detenidos, según un funcionario de ICE, y se ha quedado sin espacio.

"Es seguro decir que todas las oficinas de campo de ICE están buscando más espacio de detención de ICE", dijo otro funcionario de ICE a NBC News.

Al igual que el campamento "Alligator Alcatraz" que Florida ha construido en junio para detener a los inmigrantes, la instalación en Fort Bliss es una estructura temporal de estilo carpa. ICE se inclina cada vez más hacia la construcción de ese tipo de espacio de detención en lugar de instalaciones de ladrillo, mucho más costosas.

La semana pasada, dos de las principales empresas privadas de prisiones, CoreCivic y GEO Group, ambas muy involucradas en la detención de ICE, dijeron a los accionistas que esperan que las instalaciones de lados blandos sean una parte importante del impulso para aumentar la capacidad, en parte porque el gobierno puede hacer que funcionen mucho más rápido.

"No se puede construir una instalación de ladrillo en menos de dos años", dijo un ex funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.

Sin embargo, para ampliar la capacidad de detención, ICE necesita dinero. Y aunque la ley republicana de impuestos y gastos conocida como "One Big Beautiful Bill" proporciona US$45.000 millones para ese propósito, esos dólares aún no han comenzado a fluir. (ANSA).