Inmigración: Trump eleva el estándar para futuros ciudadanos

La nueva directiva para los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) exige que, al revisar las solicitudes de naturalización, se considere no solo la ausencia de conducta delictiva, sino también factores positivos como la participación comunitaria, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y familiares, y los logros profesionales.

"En el futuro, los funcionarios del USCIS deberán considerar las cualidades positivas de un extranjero y no simplemente la ausencia de mala conducta", se lee en el comunicado.

La ley estadounidense ha prohibido durante mucho tiempo obtener la ciudadanía a las personas condenadas por asesinato y otros delitos violentos graves, y ya se exigía que los solicitantes fueran considerados por su buena conducta moral.

Sin embargo, la nueva directiva le permite al Servicio de Ciudadanía rechazar a solicitantes de ciudadanía que tengan antecedentes de abuso de drogas, reincidencia en la conducción en estado de ebriedad u otra conducta considerada incompatible con la "buena conducta moral". (ANSA).