Inmigración: Trump "supercarga" al ICE con miles de millones para deportaciones

Este esquema permitió "supercargar" al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), transformándolo en una inédita fuerza de seguridad nacional.

El nuevo esquema presupuestario incluye bonos de contratación de hasta US$50.000 y una rápida expansión del personal de ICE, que se incrementará a 22.000 agentes -una cifra superior a la de la mayoría de los departamentos de policía en el país- junto con miles de millones de US$ adicionales destinados a operaciones, detenciones y control migratorio en ciudades como Minneapolis, Los Ángeles y Chicago.

Bobby Kogan, director de política presupuestaria federal del Center for American Progress, advirtió sobre la magnitud de estos cambios: "Estamos viendo al ICE de una manera que nunca habíamos visto antes".

A medida que se cumple el primer año del segundo mandato de Trump, su política migratoria, que ha sido un pilar central de su agenda, se está transformando en una robusta presencia de aplicación de la ley, financiada por miles de millones de US$ del erario público.

La reciente muerte por disparos de Renee Good en Minneapolis puso de relieve el alcance de esta nueva fuerza federalizada, provocando protestas contra los agentes de estilo militar que patrullan las calles en busca de inmigrantes.

Durante las manifestaciones, Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrección, mientras el Ejército mantiene a 1.500 soldados en alerta para ser desplegados.

A pesar de que la inmigración es uno de los temas emblemáticos de su administración, la aprobación pública de Trump disminuyó en este ámbito, según una encuesta reciente de AP-NORC.

La congresista Nydia M. Velázquez (demócrata por Nueva York) declaró: "La gente está molesta por lo que está viendo. No firmaron para esto", mientras legisladores demócratas presionan por un juicio político contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Si bien los cruces ilegales en la frontera con México han alcanzado mínimos históricos bajo la administración Trump, la ofensiva migratoria se ha trasladado al interior del país.

Escenas de agentes armados rompiendo ventanillas de autos y sacando a personas a la fuerza han dominado los noticieros y las redes sociales.

El ICE no actúa solo; numerosas agencias -incluidas policías y oficinas de sheriffs estatales y locales- han firmado acuerdos con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para participar en operativos migratorios.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, instó a los demócratas a no "jugar a la política" en esta crisis, subrayando la necesidad de dejar que las fuerzas federales hagan su trabajo.

Con los republicanos al mando del Congreso, cualquier intento de frenar la política migratoria de Trump luce políticamente inviable. Incluso una amenaza de cierre del gobierno tendría poco impacto inmediato, ya que la ley de gastos -bautizada por Trump como el "big, beautiful bill"- funcionará prácticamente en piloto automático hasta 2029. (ANSA).