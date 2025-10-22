Inmigrantes embarazadas detenidas en EE.UU. denuncian condiciones inadecuadas

BATON ROUGE, Luisiana, EE.UU. (AP) — Mujeres detenidas por agentes de inmigración de Estados Unidos mientras estaban embarazadas dicen que recibieron atención inadecuada en una carta el miércoles que insta a la administración Trump a dejar de retener a futuras madres en instalaciones federales de detención.

La carta dirigida al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es parte de una campaña más amplia en los últimos meses por parte de demócratas y grupos de derechos de los inmigrantes para llamar la atención sobre lo que consideran el maltrato a mujeres embarazadas que han sido detenidas en la ofensiva migratoria de Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido la atención brindada a las detenidas embarazadas, diciendo que se les ofrecen visitas prenatales regulares y apoyo nutricional. La agencia no proporcionó de inmediato cifras sobre el número de mujeres embarazadas en detención, como han exigido los demócratas.

La carta enviada por la Unión Americana de Libertades Civiles incluye relatos de mujeres embarazadas que dicen haber sido encadenadas mientras eran transportadas, colocadas en confinamiento solitario durante varios días y recibir alimentos y agua insuficientes mientras estaban detenidas en instalaciones en Luisiana y Georgia.

La ACLU indicó que en los últimos cinco meses se ha reunido con más de una docena de mujeres que estaban embarazadas mientras estaban bajo custodia de ICE, incluidas algunas que perdieron el bebé mientras estaban detenidas. Las mujeres informaron de "experiencias gravemente preocupantes", afirma la carta, incluyendo la falta de traducción durante los encuentros médicos y negligencia médica. Una sufrió una infección "grave" después de su aborto espontáneo.

En una entrevista con The Associated Press, una de esas mujeres declaró que fue mantenida con esposas mientras era transportada a Luisiana, un viaje que duró cinco horas e incluyó dos vuelos. La mujer, que desde entonces ha sido liberada y ha dado a luz, habló bajo condición de anonimato por temor a represalias durante su caso en curso.

Un agente le dijo que consideró quitarle las esposas, pero le preocupaba que escapara. "¿Cómo voy a escapar si estoy embarazada?", dijo que respondió la mujer.

La mujer relató que se sintió como si hubiera sido secuestrada y experimentó mareos, náuseas y sufrió sangrado vaginal. Durante su tiempo en la instalación de detención, dijo, no se les dio a las mujeres embarazadas dietas especiales y la comida era horrible.

Alegó que los detenidos tenían que "rogar" por agua y papel higiénico.

La carta de la ACLU es el último llamado para una investigación sobre el arresto y tratamiento de detenidas embarazadas.

Los demócratas del Senado escribieron a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem en septiembre, expresando preocupaciones sobre la "prevalencia y tratamiento" de mujeres embarazadas, posparto y lactantes bajo custodia de ICE y exigieron que la agencia deje de detener a tales personas a menos que haya "circunstancias excepcionales".

Los legisladores demócratas también han denunciado que la información sobre el número de mujeres embarazadas bajo custodia de ICE ha sido difícil de obtener.

El DHS ha dicho que las detenidas embarazadas reciben visitas prenatales regulares, servicios de salud mental, apoyo nutricional y acomodaciones "alineadas con los estándares de atención comunitaria".

"La detención de mujeres embarazadas es inusual y tiene una supervisión y revisión elevadas", afirmó la agencia en un comunicado de prensa en agosto.

___________________________________

Gonzalez reportó desde McAllen, Texas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.