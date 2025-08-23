Inmigrantes impulsaron economía de Europa tras pandemia, afirma presidenta del BCE

JACKSON HOLE, Wyoming, EE.UU. (AP) — Un aumento en la proporción de trabajadores nacidos en el extranjero después de la pandemia ayudó a Europa a reducir la inflación sin un crecimiento significativamente más lento, indicó el sábado la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

Un factor clave "ha sido el aumento tanto en el número como en la tasa de participación de los trabajadores extranjeros", afirmó Lagarde en un discurso en Jackson Hole, Wyoming, en un simposio económico de la Reserva Federal de Estados Unidos. "En Alemania, por ejemplo, el PBI sería alrededor de un 6% más bajo que en 2019 sin la contribución de los trabajadores extranjeros".

El fuerte crecimiento económico de España después de la pandemia "también se debe en gran medida a la contribución de la mano de obra extranjera", expresó.

Los comentarios de Lagarde reflejaron una opinión común entre los economistas de que una afluencia de trabajadores extranjeros ayudó a las empresas a expandir su producción y satisfacer un aumento en la demanda tras la pandemia y posterior a las compensaciones. El aumento de la oferta ayudó a reducir la inflación en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, el incremento de la inmigración también provocó una reacción política en ambas economías.

"La migración podría, en principio, desempeñar un papel crucial en aliviar" la escasez de mano de obra a medida que las poblaciones nativas envejecen, dijo Lagarde. Pero "las presiones de la economía política pueden limitar cada vez más las entradas", indicó.

Lagarde también señaló que una caída en los salarios ajustados por inflación, una mayor retención de trabajadores por parte de las empresas y una afluencia de los adultos mayores en la fuerza laboral también contribuyeron a un crecimiento económico constante incluso cuando el BCE elevó las tasas de interés.

Históricamente, enfatizó Lagarde, los costos de endeudamiento más altos han frenado el crecimiento económico, a menudo causando recesiones y llevando a un mayor desempleo. Sin embargo, eso no ocurrió cuando el BCE elevó su tasa clave en 2022 y 2023.

Aunque los trabajadores nacidos en el extranjero representaron sólo el 9% de la fuerza laboral de la UE en 2022, han constituido la mitad del crecimiento de la fuerza laboral del bloque en los últimos tres años, dijo Lagarde.

Más adultos mayores también se unieron a la fuerza laboral, señaló Lagarde. Sin ese aumento, la tasa de desempleo en los 20 países que utilizan la moneda euro sería más alta: 6,6%, en lugar de la tasa actual de 6,3%, afirmó.

Kazuo Ueda, gobernador del Banco de Japón, habló en el mismo panel en Jackson Hole y señaló una tendencia similar en Japón desde la pandemia.

Aunque los nacidos en el extranjero constituyen apenas el 3% de la fuerza laboral, han representado la mitad del crecimiento reciente de la fuerza laboral.

