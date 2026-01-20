Inminente "quiebra" en suministro de agua pone en peligro a miles de millones de personas: reporte ONU

20 ene (Reuters) -

El mundo se enfrenta a una "bancarrota" irreversible del agua, con miles de millones ⁠de personas con problemas ⁠para hacer frente a las consecuencias de décadas de uso excesivo, así como a la disminución de las ⁠reservas de ‌lagos, ​ríos, glaciares y humedales, afirmaron el martes investigadores de la ONU.

Casi ​tres cuartas partes de la población mundial vive en países ‌clasificados como "con inseguridad hídrica" o "con inseguridad hídrica ‌crítica", y 4.000 millones ​de personas se enfrentan a una grave escasez de agua al menos un mes al año, advirtió la ONU en un informe.

"Muchas regiones viven por encima de sus posibilidades hidrológicas, y muchos sistemas hídricos críticos ya están en quiebra", dijo Kaveh Madani, autor principal del estudio. "Al reconocer la realidad de ⁠la bancarrota hídrica, podemos por fin tomar las decisiones difíciles que protegerán a las ​personas, las economías y los ecosistemas".

Más de 170 millones de hectáreas de tierras de cultivo de regadío están sometidas a un estrés hídrico "alto" o "muy alto", y los daños económicos derivados de la degradación del suelo, el agotamiento de las aguas subterráneas y el cambio climático ascienden ⁠a más de US$ 300.000 millones anuales en todo el mundo, ​según el informe.

Unas 3.000 millones de personas y más de la mitad de la producción mundial de alimentos se concentran en zonas que ya ‍se enfrentan a niveles inestables o decrecientes de almacenamiento de agua, mientras que la salinización también ha degradado más de 100 millones de hectáreas de tierras de cultivo, según el reporte.

Los investigadores afirmaron que el enfoque actual para resolver ​los problemas del agua ya no es adecuado, y que la prioridad no es "volver a la normalidad", sino una nueva "agenda global del agua" diseñada para minimizar los daños.

(Reporte ‍de David Stanway; Editado en español por Javier Leira)