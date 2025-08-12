Inmobiliaria china Evergrande saldrá de la bolsa de Hong Kong

El gigante inmobiliario chino Evergrande, en plena crisis, anunció el martes que se retirará definitivamente de la bolsa de Hong Kong el 25 de agosto, más de un año después de que la cotización de sus acciones quedara suspendida.

La compañía, que llegó a ser la mayor promotora inmobiliaria de China, entró en default en 2021 y se ha convertido en el símbolo de la crisis del mercado inmobiliario de la segunda mayor economía mundial.

En enero de 2024 un tribunal de Hong Kong dictó una orden de liquidación de Evergrande al considerar que la empresa no había presentado un plan de pago de la deuda para responder a sus acreedores y sus acciones en bolsa quedaron suspendidas.

Los liquidadores designados por el tribunal, Edward Middleton y Tiffany Wong, han tomado medidas para intentar recuperar las inversiones de los acreedores, incluyendo una demanda contra la auditora PwC y su filial en China continental.

Los liquidadores estiman que la deuda de la inmobiliaria podría superar los US$45.000 millones frente a los 27.500 millones estimados inicialmente.