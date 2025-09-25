Inmunóloga llama a apostar por centros de excelencia traslacional para llevar las terapias avanzadas a los pacientes

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

La jefa de Inmunología Clínica del Hospital Ruber Internacional, Silvia Sánchez-Ramón, ha llamado a apostar por centros de excelencia traslacional para poder llevar los avances en terapias avanzadas de los laboratorios hasta los pacientes de forma "segura, equitativa y sostenible".

La experta ha detallado que la inmunología es protagonista del desarrollo de terapias avanzadas como las CAR-T, que han revolucionado la oncología y, en la actualidad, se están explorando en enfermedades autoinmunes graves. A su vez, los linfocitos infiltrantes de tumor (TIL) se perfilan como una prometedora herramienta frente a tumores sólidos y enfermedades crónicas.

Para Sánchez-Ramón, la inmunología constituye las bases, la "arquitectura fundamental", para una medicina que aspire a ser "realmente precisa, humanizada e integradora". Además, esta especialidad permite que la medicina sea cada vez menos reactiva y más preventiva, según ha añadido.

Así, ha detallado que el desarrollo de biomarcadores de alta precisión permitirá detectar alteraciones inmunológicas antes incluso de que aparezcan los primeros síntomas. De esta manera, el diagnóstico precoz dejará de ser una aspiración para convertirse en la norma.

IA COMO ALIADA ESTRATÉGICA

En este camino, ha destacado el papel de la inteligencia artificial como aliada estratégica, gracias su capacidad para analizar millones de datos genéticos e inmunológicos que facilitará predicciones más fiables y devolverá tiempo al médico en beneficio de una atención más humana para el paciente.

La especialista ha insistido en que el futuro de la inmunología no puede concebirse sin la colaboración multidisciplinar. En su opinión, estos equipos deben incluir a inmunólogos, oncólogos, reumatólogos, internistas, bioinformáticos y farmacólogos.

"La inmunología será decisiva para avanzar hacia una medicina personalizada, preventiva y predictiva. Pero su mayor valor está en que nos obliga a poner al paciente en el centro, con ciencia y con humanidad", ha concluido Sánchez-Ramón.