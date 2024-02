Berlín--(business wire)--feb. 27, 2024--

Graforce establece nuevos estándares en la producción del hidrógeno y la eliminación del dióxido de carbono con su tecnología transversal del plasma (plasmálisis). Aprovechando el efecto catalítico del plasma, una propiedad única del plasma ionizado, esta tecnología mejora de manera significativa la eficacia de las reacciones químicas y reduce el consumo de energía renovable en un 80 % en comparación con los métodos de producción de hidrógeno convencionales. La plasmálisis divide el gas natural y el biogás en hidrógeno y carbono sólido, y convierte el amoníaco o los líquidos NH 4 en hidrógeno y nitrógeno.

Más allá de la eficiencia energética, la descomposición plasmática de hidrocarburos abre un nuevo camino para la eliminación del dióxido de carbono. Convertir biometano en hidrógeno y carbono sólido permite la utilización valiosa del carbono sólido como subproducto. Se puede secuestrar en suelos y materiales de construcción; por consiguiente, se elimina el CO 2 de manera indirecta y permanente de la atmósfera. Con una capacidad potencial de reducción de CO 2 de más de 1,5 gigatoneladas por año, aproximadamente un 3 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, esta tecnología establece nuevos parámetros en la lucha mundial contra el cambio climático.

Para demostrar el potencial de la tecnología, Graforce ha construido dos predios en Alemania y Austria dentro de entornos industriales. A partir de mayo de 2024, estos predios producirán de manera colectiva hasta 1,2 toneladas de hidrógeno limpio diario, tanto de gas natural como de amoníaco. El carbono sólido producido a partir de la descomposición del metano será usado para mejorar los suelos agrícolas.

Jens Hanke, fundador, presidente y director ejecutivo de Graforce, pone énfasis en la importancia de la tecnología: "Nuestra tecnología de plasma cierra ciclos cruciales importantes y brinda una trayectoria asequible hacia la descarbonización, utilizando la infraestructura existente y produciendo hidrógeno sostenible y calor sin CO 2, lo que lleva a una reducción significativa en las emisiones de gases de efecto invernadero".

La amplia aplicabilidad de la tecnología de plasma en áreas, tales como división de hidrocarburo y amoníaco, producción de metano sintético, y tratamiento de efluentes destaca su función como una tecnología transversal. Ofrece soluciones que mejoran la eficiencia y sostenibilidad en sectores clave como el de gas y petróleo, el sector químico, la generación de energía, y la movilidad.

Graforce colabora con empresas líderes en ingeniería, adquisición y construcción para ampliar en escala predios modulares de acuerdo con las necesidades del cliente. Para aprovechar plenamente el potencial técnico y comercial, Graforce está abierta a ampliar sus asociaciones estratégicas para difundir la tecnología de hidrógeno en todo el mundo.

