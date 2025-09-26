Inocsa dice que la oferta por Catalana Occidente se ajustará debido a dividendos

26 sep (Reuters) - Inoc, SA:

* Anuncia que el precio de la oferta y la ecuación de canje se ajustarán debido al dividendo que GCO e Inocsa han acordado pagar, a sus respectivos accionistas, el 8 de octubre de 2025

* El precio de la oferta consistirá en una contraprestación en efectivo de 49,00 euros por acción de GCO

* Alternativamente, el precio de la oferta consistirá en el canje de 1 acción clase B de nueva emisión de Inocsa por cada 43,9528 acciones de GCO

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)