Inocsa dice que la oferta por Catalana Occidente se ajustará debido a dividendos
26 sep (Reuters) - Inoc, SA:
* Anuncia que el precio de la oferta y la ecuación de canje se ajustarán debido al dividendo que GCO e Inocsa han acordado pagar, a sus respectivos accionistas, el 8 de octubre de 2025
* El precio de la oferta consistirá en una contraprestación en efectivo de 49,00 euros por acción de GCO
* Alternativamente, el precio de la oferta consistirá en el canje de 1 acción clase B de nueva emisión de Inocsa por cada 43,9528 acciones de GCO
