Inpasa inicia construcción de nueva planta de etanol de cereales en estado brasileño de Goias

SAO PAULO, 31 oct (Reuters) - Inpasa, uno de los mayores productores de etanol de grano de América Latina, dijo el viernes que invertirá 2400 millones de reales (US$445,2 millones) para construir una nueva planta en Río Verde, en el estado de Goiás, y añadió que la construcción ya ha comenzado.

La nueva instalación será la novena de la empresa y la primera en Goiás, fortaleciendo la integración de la agricultura, la energía y la industria, dijo la compañía en un comunicado, añadiendo que planea usar maíz, sorgo y otros granos.

La planta está diseñada para procesar 2 millones de toneladas métricas de grano al año y producirá 1000 millones de litros de etanol y 490.000 toneladas de pienso proteico DDGS para el ganado, además de otros productos.

La construcción en Río Verde refleja una "decisión estratégica basada en la infraestructura logística del municipio, la fuerza de la producción agrícola regional y el carácter innovador de la agroindustria de Goiás", dijo el presidente de Inpasa, Eder Odvar Lopes.

Fundada en Paraguay en 2006, Inpasa tiene siete unidades industriales -cinco en Brasil y dos en Paraguay- y está construyendo otra en Luis Eduardo Magalhaes, en el estado brasileño de Bahía.

En Brasil, la empresa opera dos plantas en el estado de Mato Grosso, dos en el estado de Mato Grosso do Sul y otra en el estado de Maranhao. Cuenta con una capacidad instalada para producir 6200 millones de litros de etanol al año y 3,3 millones de toneladas de DDGS.

(1 dólar = 5,3905 reales brasileños) (Reporte de Roberto Samora; Escrito por Oliver Griffin. Editado en español por Ricardo Figueroa)