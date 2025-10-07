Insaciable, Pogacar vence en los Tres Valles Varesinos
Apenas dos días después de haberse proclamado campeón de Europa, el ciclista esloveno Tadej Pogacar
Apenas dos días después de haberse proclamado campeón de Europa, el ciclista esloveno Tadej Pogacar dominó la carrera de los Tres Valles Varesinos en Italia este martes, volando hacia la victoria tras haberse despegado de sus rivales a más de 20 kilómetros de la meta.
Sobre un exigente recorrido de 200,3 km, con un circuito que incluía numerosas colinas, el corredor de la formación UAE volvió a escaparse en solitario para lograr su 19ª victoria del año. El sábado participará en el Giro de Lombardía, el último "Monumento" de la temporada, del que es cuádruple vigente campeón.
En la prueba femenina, la italiana Longo Borghini se impuso a la neerlandesa Demi Vollering.
