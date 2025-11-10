Inspectores del OIEA visitaron la semana pasada instalaciones nucleares iraníes, según Teherán

DUBÁI, 10 nov (Reuters) -

Inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia de control nuclear de la ONU, visitaron la semana pasada instalaciones nucleares iraníes, dijo el lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, según medios estatales, una semana después de que el OIEA instara a Irán a "mejorar seriamente" su cooperación.

El OIEA ha llevado a cabo una decena de inspecciones en Irán desde las hostilidades con Israel en junio, pero la semana pasada destacó que no se le había dado acceso a instalaciones nucleares como Fordow, Natanz e Isfahán, bombardeadas por Estados Unidos.

"Mientras seamos miembros del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, cumpliremos nuestros compromisos, y precisamente la semana pasada, inspectores del OIEA visitaron varias instalaciones nucleares, entre ellas el reactor de investigación de Teherán", dijo Esmaeil Baghaei, sin nombrar las demás.

El jefe del OIEA, Rafael Grossi, dijo la semana pasada que Irán debe "mejorar seriamente" la cooperación con los inspectores de Naciones Unidas para evitar que aumenten las tensiones con Occidente.

Funcionarios iraníes han culpado al OIEA de justificar el bombardeo israelí en una guerra de 12 días en junio, que comenzó el día después de que la junta del organismo votara a favor de las obligaciones del Tratado de No Proliferación Nuclear.

Los comentarios de Baghaei del lunes respondían a las declaraciones de Grossi la semana pasada en las que afirmaba que Irán "no puede decir 'me mantengo dentro del tratado de no proliferación de armas nucleares', y luego no cumplir con las obligaciones".

(Información de Elwely Elwelly; edición de Alison Williams y Alexandra Hudson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)