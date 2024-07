"Inspirar" a las mujeres de Turquía, la misión de la voleibolista Karakurt

Pieza clave de la selección turca de voleibol femenino, tercer equipo en la clasificación mundial, Ebrar Karakurt aspira a una medalla en los Juegos Olímpicos de París para "inspirar" a las mujeres de su país, afirma en una entrevista con la AFP.

'Las Sultanas de la Red', apodo de las jugadores de voleibol de Turquía, son a menudo víctimas de ataques desde sectores ultraconservadores en su país, especialmente Ebrar Karakurt, de 24 años, por su homosexualidad.

Pregunta: Ganaron el Europeo el pasado septiembre, después de haber alcanzado los cuartos de final en los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cuál es su objetivo en París?

Respuesta: "Ante todo queremos jugar con pasión y hacer que nuestro país se sienta orgulloso. Luego queremos subir al podio y ganar una medalla. Los Juegos Olímpicos son el mayor sueño y el principal objetivo de todos los deportistas. También para nosotras".

P: El voleibol es el deporte cuyo número de licencias femeninas ha aumentado más en los últimos diez años en Turquía. ¿Tiene la sensación de estar contribuyendo a la emancipación de las mujeres turcas a través del deporte?

R: "A las mujeres turcas les gusta mucho el deporte. Tuvimos muchas estrellas olímpicas femeninas en los últimos años y este año tenemos más deportistas mujeres que hombres en los Juegos Olímpicos. Las turcas han demostrado su fuerza en el deporte y en todos los aspectos de la vida. Tratamos de inspirarles más todavía y hacerles más felices ganando trofeos. Hoy en en Turquía todos dicen que somos un país de voleibol. Jugamos con canchas llenas y batimos récords de audiencia. Estamos unidas a las mujeres turcas de corazón".

P: Usted y sus compañeras de equipo son víctimas también de ataques, principalmente en las redes sociales. ¿Cómo se enfrentan a ello?

R: "Recibimos cada día miles de comentarios positivos o negativos. Si dejamos que esos comentarios nos cambien, entonces no podemos ya ser nosotros mismas. Por ese motivo intento mantenerme al margen de las redes sociales, especialmente durante los torneos importantes. Pero sé también que los comentarios negativos solo vienen de una pequeña parte de la sociedad. Cuando ando por la calle recibo el apoyo de centenares de personas, me dan regalos, me trasladan mensajes de simpatía los fans de todo el mundo. Se lo agradezco mucho a todas y todos".

P: Fue elegida MVP [Jugadora Más Valiosa] en las ligas de Italia y Rusia, donde juega actualmente. ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Contempla regresar a Turquía?

R: "Algún día, por supuesto, regresaré a mi país, pero antes de eso quiero descubrir la cultura del voleibol en diferentes lugares del mundo. Por supuesto, es un placer ser nombrada MVP en los países en los que juego. Eso significa que tu temporada como deportista se ha visto recompensada, pero ante todo soy una jugadora de equipo. Mi objetivo es levantar trofeos más que conseguir recompensas individuales".

