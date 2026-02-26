Instagram alertará a padres sobre búsquedas de adolescentes vinculadas al suicidio

LONDRES, 26 feb (Reuters) - Instagram anunció que notificará a los padres si su hijo adolescente busca términos asociados ‌al suicidio o ‌la ⁠autolesión en un breve periodo de tiempo, mientras crece la presión para que los gobiernos sigan el ejemplo de Australia, que ​prohibió el ⁠uso ⁠de las redes sociales a los menores de 16 años.

Gran Bretaña declaró ​en enero que estaba estudiando restricciones para proteger a los menores ‌en línea, tras la medida adoptada por Australia ​en diciembre. España, Grecia y Eslovenia ​han declarado en las últimas semanas que también están estudiando limitar el acceso.

Instagram, propiedad de Meta Platforms Inc, dijo el jueves que empezaría a alertar a los padres inscriptos en su opción de supervisión opcional si sus hijos intentan ​acceder a contenidos suicidas o de autolesiones.

"Estas alertas se basan en nuestro trabajo actual para ayudar a proteger ⁠a los adolescentes de contenido potencialmente dañino en Instagram", dijo la plataforma en un comunicado. "Tenemos ‌políticas estrictas contra el contenido que promueve o glorifica el suicidio o la autolesión", afirmó.

Su política actual es bloquear este tipo de búsquedas y redirigir a las personas a recursos de apoyo, dijo Instagram, añadiendo que comenzaría las alertas a partir de la próxima semana para los inscriptos en Estados ‌Unidos, Gran Bretaña, Australia y Canadá.

Los gobiernos están buscando proteger a los niños cada ⁠vez más de los daños en línea, sobre todo después de ‌las preocupaciones sobre el chatbot Grok AI que ha generado imágenes ⁠sexualizadas no consentidas.

En Gran Bretaña, las medidas ⁠diseñadas para impedir el acceso de los niños a sitios de pornografía han tenido implicancias para la privacidad de los adultos, y han provocado tensiones con Estados Unidos sobre los límites a la libertad de expresión y el alcance ‌de la regulación.

Las "cuentas adolescentes" de ​Instagram para menores de 16 años necesitan el permiso de los padres para cambiar la configuración, mientras que los padres pueden seleccionar una capa adicional de supervisión con el acuerdo de su ‌hijo adolescente.

(Reporte de Sarah Young, editado en español por Lucila Sigal)