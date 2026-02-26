Instagram avisará a padres si adolescentes buscan 'repetidamente' sobre suicidio

Instagram informó que comenzará a alertar a los padres si sus hijos buscan repetidamente términos claramente asociados con el suicidio o las autolesiones el jueves. Las alertas solo se enviarán a los padres que estén inscritos en el programa de supervisión parental de Instagram.

Instagram afirma que ya bloquea ese tipo de contenido para que no aparezca en los resultados de búsqueda de las cuentas de adolescentes y, en su lugar, dirige a las personas a líneas de ayuda.

El anuncio se produce mientras Meta está en medio de dos juicios por daños a menores. Un juicio en curso en Los Ángeles cuestiona si las plataformas de Meta deliberadamente generan adicción y perjudican a los menores. Otro, en Nuevo México, busca determinar si Meta no protegió a los niños de la explotación sexual en sus plataformas. Miles de familias —junto con distritos escolares y entidades gubernamentales— han demandado a Meta y a otras empresas de redes sociales, al afirmar que diseñan deliberadamente sus plataformas para que sean adictivas y que no protegen a los menores de contenido que puede conducir a la depresión, los trastornos alimentarios y el suicidio.

Ejecutivos de Meta, incluido el director ejecutivo Mark Zuckerberg, han negado que las plataformas causen adicción. Durante el interrogatorio del abogado de los demandantes en Los Ángeles, Zuckerberg señaló que aún está de acuerdo con una declaración previa suya de que el conjunto existente de trabajos científicos no ha demostrado que las redes sociales causen daños a la salud mental.

Las alertas se enviarán por correo electrónico, mensaje de texto o WhatsApp, según la información de contacto del padre o la madre que esté disponible, además de una notificación a través de la cuenta de Instagram del padre o la madre.

“Nuestro objetivo es darles a los padres herramientas para intervenir si las búsquedas de su adolescente sugieren que podría necesitar apoyo. También queremos evitar enviar estas notificaciones innecesariamente, lo cual, si se hace con demasiada frecuencia, podría hacer que las notificaciones sean menos útiles en general”, indicó Meta en un blog.

Agregó que también está trabajando en notificaciones similares para los padres sobre las interacciones de sus hijos con la inteligencia artificial.

“Estas notificarán a los padres si un adolescente intenta entablar ciertos tipos de conversaciones relacionadas con el suicidio o las autolesiones con nuestra IA", explicó Meta. "Este es un trabajo importante y tendremos más que compartir en los próximos meses”.

