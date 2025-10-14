LA NACION

Instagram de Meta limitará contenido para cuentas de adolescentes con una clasificación por edad

Instagram de Meta limitará contenido para cuentas de adolescentes con una clasificación por edad

14 oct (Reuters) - Meta dijo el martes que las cuentas de adolescentes en Instagram se regirán por defecto por la clasificación PG-13 para películas, en un momento en que la compañía de redes sociales se enfrenta a un intenso escrutinio por no proteger adecuadamente a los usuarios menores de 18 años.

Un informe de Reuters en agosto reveló cómo Meta permitía el comportamiento provocador de los chatbots, incluido dejar que participaran en "conversaciones románticas o sensuales". Meta se enfrentó a fuertes críticas después del artículo, y la compañía dijo que añadiría nuevas medidas de protección para adolescentes a sus productos de IA mediante el entrenamiento de los sistemas para evitar conversaciones coquetas y discusiones sobre autolesiones o suicidio. La empresa dijo que usará tecnología de predicción de edad para aplicar algunas protecciones de contenido a los adolescentes, incluso si afirman ser adultos. Jaspreet Singh (Bengaluru); Mrigank Dhaniwala (edición)

