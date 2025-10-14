Instagram de Meta limitará contenido para cuentas de adolescentes con una clasificación por edad

14 oct (Reuters) - Meta dijo el martes que las cuentas de adolescentes en Instagram se regirán por defecto por la clasificación PG-13 para películas, en un momento en que la compañía de redes sociales se enfrenta a un intenso escrutinio por no proteger adecuadamente a los usuarios menores de 18 años.

Un informe de Reuters en agosto reveló cómo Meta permitía el comportamiento provocador de los chatbots, incluido dejar que participaran en "conversaciones románticas o sensuales". Meta se enfrentó a fuertes críticas después del artículo, y la compañía dijo que añadiría nuevas medidas de protección para adolescentes a sus productos de IA mediante el entrenamiento de los sistemas para evitar conversaciones coquetas y discusiones sobre autolesiones o suicidio. La empresa dijo que usará tecnología de predicción de edad para aplicar algunas protecciones de contenido a los adolescentes, incluso si afirman ser adultos. Jaspreet Singh (Bengaluru); Mrigank Dhaniwala (edición)