Instagram muestra más contenido cercano a TCA a adolescentes vulnerables, según estudio

Por Jeff Horwitz

20 oct (Reuters) - Investigadores de Meta descubrieron que los adolescentes que afirman que Instagram les hace sentirse mal con su cuerpo de forma habitual veían significativamente más "contenido adyacente a los trastornos alimentarios" (conocidos en la jerga médica como TCA) que los que no lo hacían, según un documento interno al que tuvo acceso Reuters.

Meta encuestó a 1149 adolescentes durante el curso académico 2023-2024 sobre si se sentían mal con sus cuerpos después de usar Instagram y con qué frecuencia. A continuación, muestrearon manualmente el contenido que esos usuarios vieron en la plataforma durante un periodo de tres meses.

Además de ver más contenidos relacionados con los trastornos alimentarios, los investigadores descubrieron que los adolescentes que declaraban tener sentimientos más negativos sobre sí mismos veían más contenidos provocativos en general, contenidos que Meta clasifica como "temas maduros", "comportamiento arriesgado", "daño y crueldad" y "sufrimiento". En conjunto, estos contenidos representaron el 27% de lo que estos adolescentes vieron en la plataforma, frente al 13,6% de sus compañeros que no habían declarado tales sentimientos negativos.

INVESTIGADORES DE META EXPRESARON SU PREOCUPACIÓN

Los investigadores subrayaron que sus hallazgos no demostraban que Instagram estuviera haciendo que los usuarios se sintieran peor con su cuerpo.

“No es posible establecer la dirección causal de estos hallazgos”, escribieron, destacando la posibilidad de que los adolescentes que se sentían mal consigo mismos pudieran estar buscando activamente ese material.

Una réplica redactada de la que se publica aquí y de la que no se ha informado anteriormente, demostró que Instagram exponía a los adolescentes que "afirman experimentar con frecuencia insatisfacción corporal" a altas dosis de contenidos que los propios asesores de Meta "han expresado su apoyo a limitar", decía el escrito.

En un comunicado, el portavoz de Meta Andy Stone dijo que el documento revisado por Reuters demuestra el compromiso de Meta para comprender y mejorar sus productos.

Las normas aplicadas a las películas PG-13.

En el estudio, Meta afirma que sus actuales herramientas de filtrado —diseñadas para detectar infracciones de las normas de la plataforma— fueron incapaces de detectar el 98,5% de los contenidos "sensibles" que, según la empresa, podrían no ser apropiados para los adolescentes.

El hallazgo "no es

“ASOCIACIÓN” ENTRE EL CONTENIDO Y “SENTIRSE PEOR CON EL CUERPO”

En Estados Unidos, la empresa se ha enfrentado a investigaciones estatales y federales sobre los efectos de Instagram en los niños, así como a demandas civiles de distritos escolares que alegan y una comercialización engañosa de sus plataformas que las presenta como seguras para los adolescentes.

En esas demandas se citaban investigaciones internas de Meta filtradas en el pasado, en las que los investigadores expresaban su convencimiento de que las recomendaciones de contenidos de la plataforma podían ser perjudiciales para los jóvenes con problemas de imagen corporal.

Desde julio de este año, según Stone, la empresa ha reducido a la mitad la cantidad de contenidos restringidos por edad que se muestran a los usuarios adolescentes de Instagram. (Información de Jeff Horwitz en Oakland, California; edición de Kenneth Li y Michael Learmonth; edición en español de Jorge Ollero Castela)