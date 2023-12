STUHR, Alemania--(BUSINESS WIRE)--dic. 13, 2023--

El 12 de diciembre, BLUETTI lanzará su primera instalación solar completa para balcones, que proporcionará energía solar tanto a propietarios de viviendas como a inquilinos. El kit básico, disponible de forma exclusiva en Alemania, incluye el Microinversor A80+D100s+1*B210 paquete de baterías (2150Wh)+bastidor fijo+2*placa flexible de 255W+2*soporte ajustable y sólo cuesta 3.313 euros. Descuento de más 50 euros con el código de descuento exclusivo Bluetti BLA8050.

La instalación solar para balcones de BLUETTI es una solución solar conectada a la red que consta de paneles solares resistentes al agua (255 W flexibles y 410 W de cristal), un microinversor A80 de 600 W (ampliable a 800 W), un regulador de carga solar D100S y dos baterías B210 LFP, cada una con una capacidad de 2.150 Wh.

Los paneles solares convierten de forma eficiente la luz solar en corriente continua. El regulador D100S optimiza esta conversión, y el microinversor A80 transforma la corriente continua en corriente alterna, que alimenta los aparatos domésticos. La energía que sobra se almacena en la batería B210 para su posterior uso.

Características principales de la instalación solar para balcones de BLUETTI

1. Montaje sencillo: La instalación solar para balcones de BLUETTI es fácil de usar y no requiere ninguna configuración compleja. Se enchufa a una toma de CA y ya está preparada para suministrar energía solar a la red doméstica. Si fuera necesario, puede desmontarse fácilmente e instalarse en otro lugar.

2. Alta eficiencia: El sistema es muy eficiente, con paneles solares que funcionan con una eficiencia del 21 %. El microinversor D100S y el A80 mantienen una tasa de conversión del 90 %, reduciendo al mínimo la pérdida de energía. También son compatibles con paneles de otras marcas.

3. Protección meteorológica: Diseñada para adaptarse a diversas condiciones meteorológicas, la instalación para balcones de BLUETTI dispone de paneles solares resistentes al viento, con clasificación IP67 o IP68. El D100S tiene una clasificación IP67 para poder permanecer a la intemperie. La batería B210, con clasificación IP65, puede instalarse en el balcón sin necesidad de utilizar cables largos.

4. Vida útil duradera: El A80 y el D100S de BLUETTI tienen una garantía de 10 años, y la B210 tiene una garantía de 6 años. La batería B210 utiliza baterías LiFePO4 de máxima calidad para una mayor seguridad y durabilidad. Los paneles solares son resistentes, con certificaciones TÜV y CE que garantizan su perdurabilidad.

La instalación solar para balcones de BLUETTI hace que la energía solar esté al alcance de todos, ofreciendo una solución sostenible que repercute positivamente tanto en la factura de la luz como en el medio ambiente. Con este sistema, la sostenibilidad está a solo un balcón de distancia.

Acerca de bluetti

BLUETTI se ha esforzado por promover la sostenibilidad y las soluciones energéticas ecológicas desde sus inicios. Gracias a la oferta de soluciones de almacenamiento de energía ecológicas tanto para interiores como para exteriores, BLUETTI pretende crear experiencias excepcionales para nuestros hogares y, a la vez, contribuir a un futuro sostenible para nuestro planeta. Este compromiso con la energía sostenible ha ayudado a BLUETTI a lograr su expansión en más de 100 países y a ganarse la confianza de millones de clientes en todo el mundo.

Correo electrónico:press@bluetti.com

