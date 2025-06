Instalaciones clave del programa nuclear iraní

Por Francois Murphy

VIENA, 22 jun (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que se había llevado a cabo un "ataque muy exitoso" contra tres sitios nucleares en Irán, incluido el de Fordow.

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES NUCLEARES IRANÍES?

El programa nuclear iraní está repartido por muchos lugares. Aunque la amenaza de ataques aéreos israelíes se cierne desde hace décadas, sólo algunos de los emplazamientos han sido construidos bajo tierra.

¿TIENE IRÁN UN PROGRAMA DE ARMAS NUCLEARES?

Estados Unidos y el organismo de control nuclear de la ONU creen que Irán tenía un programa coordinado y secreto de armas nucleares que detuvo en 2003. La república islámica niega haberlo tenido o haber planeado tenerlo.

Irán aceptó restricciones a sus actividades nucleares a cambio de un alivio de las sanciones internacionales en virtud de un acuerdo de 2015 con las potencias mundiales.

Ese pacto se vino abajo después de que Donald Trump -que entonces cumplía su primer mandato como presidente- retirara a Estados Unidos del pacto en 2018 e Irán comenzara a abandonar las restricciones al año siguiente.

¿ESTÁ IRÁN AUMENTANDO SU ENRIQUECIMIENTO DE URANIO?

Sí. Irán ha estado ampliando su programa de enriquecimiento de uranio desde que se rompió el pacto, reduciendo el llamado "tiempo de ruptura" que necesitaría para producir suficiente uranio apto para armas para una bomba nuclear a días o poco más de una semana desde al menos un año bajo el acuerdo de 2015.

En realidad, fabricar una bomba con ese material llevaría más tiempo. Cuánto tiempo está menos claro y es objeto de debate.

Irán está enriqueciendo uranio hasta el 60% de pureza fisible, cerca del 90% de la pureza para armas, en dos instalaciones, y en teoría tiene suficiente material enriquecido a ese nivel, si se enriquece aún más, para seis bombas, según un criterio del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el organismo de control de la ONU.

NATANZ

Netanyahu dijo el viernes que Israel había atacado Natanz como parte de su operación.

Se trata de un complejo situado en el corazón del programa de enriquecimiento iraní, en una llanura colindante con montañas a las afueras de la ciudad santa musulmana chií de Qom, al sur de Teherán. Natanz alberga dos plantas de enriquecimiento: la inmensa planta subterránea de enriquecimiento de combustible (FEP) y la planta piloto de enriquecimiento de combustible (PFEP). Un grupo de la oposición iraní en el exilio reveló en 2002 que Irán estaba construyendo Natanz en secreto, lo que desencadenó un enfrentamiento diplomático con Occidente sobre sus intenciones nucleares que continúa en la actualidad. La FEP se construyó para el enriquecimiento a escala comercial, con capacidad para albergar 50.000 centrifugadoras. Actualmente hay allí instaladas unas 16.000 centrifugadoras, de las cuales unas 13.000 están en funcionamiento, refinando uranio hasta un 5% de pureza. Diplomáticos que conocen Natanz describen la FEP como una instalación de unas tres plantas bajo tierra. Durante mucho tiempo se ha debatido sobre los daños que podrían causar los ataques aéreos israelíes. Se han producido daños en las centrifugadoras de la FEP por otros medios, incluida una explosión y un corte de energía en abril de 2021 que, según Irán, fue un ataque de Israel. La PFEP, situada en la superficie, sólo alberga centenares de centrifugadoras, pero Irán enriquece allí hasta el 60% de pureza. Fordow En el lado opuesto de Qom, Fordow es un centro de enriquecimiento excavado en una montaña y, por tanto, probablemente mejor protegido de posibles bombardeos que la PFEP. "Una carga completa de bombas fue lanzada en el sitio primario, Fordow", dijo el sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las redes sociales tras los ataques. "Fordow ha desaparecido". El acuerdo de 2015 con las principales potencias no permitió a Irán enriquecer en Fordow en absoluto. Ahora tiene alrededor de 2000 centrifugadoras operando allí, la mayoría de ellas máquinas avanzadas IR-6, de las cuales hasta 350 están enriqueciendo uranio hasta el 60%. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia anunciaron en 2009 que Irán llevaba años construyendo en secreto Fordow y no había informado al OIEA. El por entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo en ese momento: "El tamaño y la configuración de esta instalación son incompatibles con un programa pacífico". ISFAHAN Irán cuenta con un gran centro de tecnología nuclear en las afueras de Isfahán, su segunda ciudad más grande. Incluye la Planta de Fabricación de Placas de Combustible (FPFP) y la instalación de conversión de uranio (UCF) que puede procesar el uranio en hexafluoruro de uranio que se introduce en las centrifugadoras. Irán también almacena uranio enriquecido en Isfahán, sostienen diplomáticos. En Isfahán hay equipos para fabricar uranio metálico, un proceso especialmente delicado desde el punto de vista de la proliferación, ya que puede utilizarse para diseñar el núcleo de una bomba nuclear. El OIEA ha afirmado que en Isfahán hay máquinas para fabricar piezas de centrifugadoras, describiéndolo en 2022 como un "nuevo emplazamiento". KHONDAB Irán tiene un reactor de investigación de agua pesada parcialmente construido, originalmente llamado Arak y ahora Khondab. Los reactores de agua pesada suponen un riesgo de proliferación nuclear porque pueden producir fácilmente plutonio que, al igual que el uranio enriquecido, puede utilizarse para fabricar el núcleo de una bomba atómica. En virtud del acuerdo de 2015, se detuvo la construcción, se retiró el núcleo del reactor y se rellenó de hormigón para inutilizarlo. El reactor debía rediseñarse "para minimizar la producción de plutonio y no producir plutonio apto para armas en condiciones normales de funcionamiento". Irán ha informado al OIEA que tiene previsto poner en funcionamiento el reactor en 2026. CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TEHERÁN Las instalaciones de investigación nuclear de Irán en Teherán incluyen un reactor de investigación. BUSHER La única central nuclear iraní en funcionamiento, situada en la costa del Golfo, utiliza combustible ruso que Rusia recupera cuando se gasta, lo que reduce el riesgo de proliferación. (Reporte de Francois Murphy; Editado en español por Javier Leira)