Instalaciones de petróleo y gas cierran por todo Oriente Medio tras los ataques a Irán

Por Yousef Saba

2 mar (Reuters) - Arabia Saudí cerró el lunes su mayor refinería nacional de petróleo tras el ataque de un avión no tripulado, según una fuente, mientras los ‌ataques israelíes y estadounidenses y las represalias ‌iraníes ⁠obligaban a cerrar instalaciones petrolíferas y de gas en todo Oriente Medio.

La oleada de ataques en la región se prolongó por tercer día consecutivo y provocó la suspensión cautelar de la mayor parte de la producción ​de petróleo ⁠en el Kurdistán ⁠iraquí y en varios importantes yacimientos de gas israelíes, lo que limitó las exportaciones a Egipto. La refinería de Ras Tanura de ​la petrolera estatal Saudi Aramco , con una capacidad de 550.000 barriles diarios (bpd), que se cerró como medida de ‌precaución, forma parte de un complejo energético la costa del golfo Pérsico del ​reino que también sirve como terminal de exportación crítica ​para el crudo saudí.

En el Kurdistán iraquí, que en febrero exportó 200.000 barriles de petróleo al día (bpd) a través de un oleoducto al puerto turco de Ceyhan, empresas como DNO , Gulf Keystone Petroleum, Dana Gas y HKN Energy han detenido la producción en sus yacimientos como medida de precaución, sin que se hayan registrado daños. Según algunas fuentes, el gigantesco yacimiento de gas Leviathan, operado por Chevron, fue cerrado el sábado frente a ​las costas de Israel, mientras que Energean cerró su buque de producción que prestaba servicio a yacimientos de gas más pequeños.

DRONES INTERCEPTADOS EN ARABIA SAUDÍ

La situación en la refinería de ⁠Aramco en Ras Tanura está bajo control, según la fuente. Dos drones fueron interceptados en las instalaciones y los restos provocaron un incendio de alcance limitado, dijo el ‌portavoz del Ministerio de Defensa saudí en Al Arabiya TV, que no hubo heridos.

Aramco no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Algunas de las unidades de la refinería se cerraron como medida de precaución, pero el suministro de petróleo y sus derivados a los mercados locales no se vio afectado, según informó la agencia estatal de noticias saudí SPA, citando a un responsable no identificado del Ministerio de Energía.

Aun así, su cierre probablemente aumentará la preocupación por el suministro, ya que el transporte marítimo a través ‌del estrecho de Ormuz, por el que circula alrededor de una quinta parte del consumo mundial de petróleo, se ha paralizado casi ⁠por completo después de que varios buques fueran atacados en sus alrededores el domingo. Los futuros del crudo Brent

subieron aproximadamente ‌un 10% el lunes, hasta superar los 82 dólares por barril.

EL ATAQUE SE CONSIDERA UNA ESCALADA SIGNIFICATIVA

"El ⁠ataque a la refinería saudí de Ras Tanura supone una escalada significativa, ya que las ⁠infraestructuras energéticas del golfo Pérsico están ahora en el punto de mira de Irán", dijo Torbjorn Soltvedt, analista principal para Oriente Medio de la empresa de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft.

"Es probable que el ataque también acerque a Arabia Saudí y a los Estados vecinos del golfo Pérsico a unirse a las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán

Las instalaciones energéticas fuertemente fortificadas ‌de Arabia Saudí ya han sido objeto de ataques anteriormente, ​sobre todo en septiembre de 2019, cuando los ataques con drones y misiles contra las plantas de Abqaiq y Khurais dejaron temporalmente fuera de combate a más de la mitad de la producción de crudo del reino.

Ras Tanura fue atacada por los hutíes yemeníes, alineados con Irán, en 2021. (Información de Yousef Saba; información adicional de Nerijus Adomaitis; ‌escrito por Shadia Nasralla; edición de Nadine Awadalla, Emelia Sithole-Matarise y Susan Fenton; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)