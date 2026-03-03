Instalaciones petroleras atacadas en Omán y Emiratos, producción interrumpida en Catar

Varias instalaciones petroleras fueron atacadas el martes por drones en Omán y Emiratos Árabes Unidos, indicaron las autoridades, al tiempo que Catar suspendió la fabricación de algunos productos transformados, en el cuarto día de guerra en Oriente Medio.

Irán lleva a cabo ataques contra los países petroleros y gasísticos del Golfo desde el sábado, en respuesta a la ofensiva israeloestadounidense que mató al ayatolá Alí Jamenei.

Tras cesar la producción de gas natural licuado (GNL) debido a un ataque iraní contra sus instalaciones, la empresa energética pública QatarEnergy anunció la suspensión de la fabricación de determinados productos como los polímeros, el metanol y el aluminio.

Previamente este martes, Omán informó de un ataque con drones contra depósitos de combustible del puerto comercial de Duqm, uno de los cuales resultó dañado.

"El daño quedó contenido sin pérdidas humanas", indicó la agencia estatal de noticias Oman News Agency (ONA), citando a una fuente de seguridad.

Un dron también se estrelló cerca del puerto de Salalah, en el sur del país, sin causar víctimas ni daños, mientras que otros dos fueron derribados.

Omán no se ha librado de los ataques iraníes a pesar de su papel de mediador en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán antes del inicio de la guerra.

En los vecinos Emiratos Árabes Unidos, la interceptación de un dron provocó una caída de escombros que desencadenó un incendio en la zona industrial petrolera de Fuyaira (FOIZ).

Esta zona alberga la mayor capacidad de almacenamiento comercial de Oriente Medio para productos petrolíferos refinados, según su página web.

"No se han registrado heridos, el incendio fue controlado y se reanudaron las operaciones normales en la zona", afirmaron las autoridades.

Desde el sábado, Emiratos Árabes Unidos ha sido blanco de más de 800 drones y cerca de 200 misiles, informó el Ministerio de Defensa emiratí.